Kuyruklu yıldızlar nelerden yapılmıştır ve nereden gelirler?

Kuyruklu yıldızlar, gökyüzündeki parlak çizgileri ve uzun kuyruklarıyla hayal gücümüzü cezbeden gök cisimleridir. Peki kuyruklu yıldızların neden yapıldığını ve nereden geldiklerini hiç merak ettiniz mi?

Kuyruklu yıldızlar aslında güneş sistemimizin yaklaşık 4.5 milyar yıl önceki oluşumundan kalanlardır. Gazın, tozun, kayanın ve metalin çoğu Güneş'e ve gezegenlere ulaştı, ancak yakalanamayanlar kuyruklu yıldızları ve asteroitleri oluşturdu.

Kuyruklu yıldızlara genellikle "kirli kartopları" veya "buzlu pislik topları" denir çünkü bunlar kaya, toz, buz ve donmuş gaz ve molekül yığınlarından oluşur. Kuyruklu yıldızın çekirdeği bu malzemelerden oluşan çekirdektir.

Çekirdeği çevreleyen, kar konisine benzeyen kabarık bir buz tabakası ve yoğun bir kristal kabuktur. Kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştığında ve dış katmanları ısındığında kabuk oluşur. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan kuyruklu yıldızlar, derin yağda kızartılmış dondurmaya benzetilir.

Çoğu kuyruklu yıldız yalnızca birkaç mil genişliğindedir ve bilinen en büyük kuyruklu yıldız yaklaşık 85 mil genişliğindedir. Nispeten küçük ve karanlık olduklarından yalnızca Güneş'e yaklaştıklarında görünür olurlar.

Kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştığında ısınır ve süblimleşme adı verilen bir süreçten geçer. Bu, kuyruklu yıldızın yüzeyindeki donmuş gazların ve moleküllerin doğrudan katıdan gaza dönüştüğü zamandır. Salınan gaz ve toz, kuyruklu yıldızın etrafında koma olarak bilinen bir bulut oluşturur.

Koma, iki kuyruk oluşturmak için Güneş ile etkileşime girer. İyon kuyruğu gazdan oluşur ve mavi renkte görünür. Toz kuyruğu, süblimleşme sırasında açığa çıkan toz parçacıklarından oluşur ve güneş ışığını yansıtarak kuyruğa kavisli bir şekil verir.

Kuyruklu yıldızların son derece eksantrik yörüngeleri vardır; bu, onları hem Güneş'e hem de Güneş'ten uzaklaştıran aşırı yörüngelere sahip uzun ovallere sahip oldukları anlamına gelir. Zamanlarının çoğunu güneş sisteminin uzak bölgelerinde geçirirler ve dış kısımlara doğru yavaşça hareket ederler.

Birçok kuyruklu yıldızın, güneş sistemimizi çevreleyen küçük güneş sistemi gövdelerinin yuvarlak bir kabuğu olan Oort bulutundan kaynaklandığına inanılıyor. Oort bulutundan gelen kuyruklu yıldızların 200 yılı aşan uzun yörünge dönemleri vardır ve bunlara uzun dönemli kuyruklu yıldızlar denir.

Kısa periyotlu kuyruklu yıldızların ise yörünge periyotları 200 yıldan daha azdır. Bazı kısa dönemli kuyruklu yıldızlar Neptün'ün ötesinde bir asteroit kuşağı olan Kuiper Kuşağı'ndan gelir. Ayrıca yörünge dönemleri 20 yıldan daha kısa olan ve yalnızca Jüpiter'in yörüngesine kadar ulaşan Jüpiter ailesi kuyruklu yıldızları da vardır.

Kuyruklu yıldızlar iç güneş sisteminde nispeten kısa bir süre geçirirler, Güneş'e yaklaştıkça parlarlar, sonra sönüp dış güneş sistemine geri dönerler.

Kuyruklu yıldızlar merakımızı cezbetmeye ve güneş sistemimizin kökenlerine dair bilgiler sunmaya devam ediyor.

kaynaklar:

– “Kuyrukluyıldızlar Nelerden Yapılmıştır?” NASA tarafından

– Space.com'dan “Kuyruklu Yıldızlar: Gerçekler ve Bilgi”