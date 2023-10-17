- 2/P Encke Kuyruklu Yıldızı ve Taurid meteorları bu yıl gözlemcileri 'kandıracak mı' yoksa 'tedavi edecek mi'?

Ekim ve Kasım, meteor gözlemi için harika aylardır ve 2023 de bir istisna değildir. Bu yıl, Kasım Taurid Ateş Toplarının kaynağı olan 2P Encke Kuyruklu Yıldızı'nın 22 Ekim'de günberi noktasına ulaşması nedeniyle dikkatli olmak için özel bir neden var. Ne yazık ki, kuyruklu yıldızın bu yılki görünümü Dünya'ya bağlı gözlemciler için pek de olumlu değil. Şafak vakti gökyüzünde alçakta olacak, yörüngesinin uzak tarafındaki günberi noktasına ulaştığında Güneş'ten yalnızca dört derece uzakta olacak.

2P Encke Kuyruklu Yıldızı'nın yörünge periyodu 3.3 yıldır ve Encke (veya Taurid) Kompleksi olarak bilinen daha büyük bir sürünün parçasıdır. Merkür'ün yörüngesi içinde yörüngede döner ve Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına kadar uzanır. Kuyruklu yıldızın bir sonraki olumlu geçişi 11 Temmuz 2030'a kadar gerçekleşmeyecek.

Cadılar Bayramı Ateş Topları olarak da bilinen Taurid göktaşları, ekim sonundan kasım ortasına kadar aktif olan iki akıntı üretir. Saatte yalnızca beş meteor gibi düşük bir hıza sahip olmalarına rağmen, ateş topu üretmeleriyle ünlüdürler. Bu yıl Avcı Dolunayı 28 Ekim'de gerçekleşecek, ancak parlak Ay ateş toplarının görünürlüğünü engellememeli.

Bu sezon dikkat edilmesi gereken diğer meteor yağmurları arasında, 22 Ekim Pazar sabahı saatte 20 meteor düşmesi beklenen zirveye ulaşan Orionidler yer alıyor. 18 Kasım civarında zirveye çıkan Leonidlerin saatte yalnızca 15 meteor gibi daha düşük bir hıza sahip olması bekleniyor. Ancak Leonid akıntısı için daha eski bir patikaya yaklaşabileceğimize dair kanıtlar var, bu da aktivitede artışa yol açabilir.

Meteor yağmurları sırasında, meteorları ilgili takımyıldızlarındaki ışımaya kadar takip edebilirsiniz. Örneğin, eğer bir meteorun izini Orion'a kadar takip edebiliyorsanız, bu bir Orionid'dir ve eğer onu Leo'ya kadar izleyebiliyorsanız, o bir Leonid'dir.

Genel olarak, 2P Encke Kuyruklu Yıldızı'nın görünürlüğü bu yıl sınırlı olsa da, Taurid meteorları ve diğer meteor yağmurları nedeniyle sabırsızlıkla beklenecek çok şey var.

kaynaklar:

- 2/P Encke Kuyruklu Yıldızı ve Taurid meteorları bu yıl gözlemcileri 'kandıracak mı' yoksa 'tedavi edecek mi'?

- https://www.universetoday.com/153409/will-comet-2-p-encke-and-the-taurid-meteors-trick-or-treat-observers-this-year/