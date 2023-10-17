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Gökbilimciler Dünya'ya Doğru Gelen Şehir Boyutundaki Kuyruklu Yıldızı Tespit Etti

ByMafo Brescia

Ekim 17, 2023
Gökbilimciler Dünya'ya Doğru Gelen Şehir Boyutundaki Kuyruklu Yıldızı Tespit Etti

Gökbilimciler, Dünya'ya doğru ilerleyen, dondurucu volkanlara sahip, şehir büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız keşfettiler. 12P/Pons-Brooks adı verilen bu dev uzay kayası, Everest Dağı'nın yaklaşık üç katı büyüklüğündedir. Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılır; bu, güneş sistemimiz boyunca sürekli olarak buzlu enkaz yayan soğuk bir yanardağ olduğu anlamına gelir. Kuyruklu yıldız, güneşin etrafında 71 yıllık bir yörüngeyi takip ediyor ve insanlar tarafından en son 1954'te gözlemlendi. Son zamanlarda gökbilimciler, kuyruklu yıldızın yeni görüntülerini tespit etti ve ondan çıkan iki boynuzu ortaya çıkardı.

Herkül takımyıldızı yönünde yer alan kuyruklu yıldız, Dünya'ya en yakın geçişini 21 Nisan 2024'te gerçekleştirecek. Gökyüzündeki parlaklığını gösteren +4 kadir büyüklüğüne ulaşacağı tahmin ediliyor. Daha düşük bir büyüklük sayısı daha parlak bir nesneyi gösterir. Karşılaştırma için Kuzey Yıldızı'nın büyüklüğü +2'dir. Dolayısıyla kuyruklu yıldız, 2024 yılının Mayıs ve Haziran aylarında çıplak gözle görülebilecek ve en parlak noktasının 2 Haziran'da olacağı tahmin ediliyor. 12P/Pons-Brooks, Dünya'ya yaklaştıktan sonra 2095 yılına kadar bir daha insanlar tarafından görülemeyecek. .

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By Mafo Brescia

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