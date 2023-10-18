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Alev Geciktirici Olarak Kakao Kabuklarının Potansiyeli

ByGabriel Bota

Ekim 18, 2023
Alev Geciktirici Olarak Kakao Kabuklarının Potansiyeli

ACS Sustainable Chemistry & Engineering dergisinde yayınlanan bir makaleye göre araştırmacılar, atılan kakao kabuğu kabuklarının alev geciktirici malzemelere dönüştürülebileceğini keşfetti. Her yıl atık olarak yaklaşık 24 milyon ton kakao kabuğu kabuğu üretiliyor. Tipik olarak fasulye ve posa çikolata yapımında kullanılırken, kabuklar atılır. Bununla birlikte, kakao kabuğu kabukları, alev geciktiriciler gibi bazı petrol türevi maddelerin yerine yenilenebilir bir alternatif olarak hizmet edebilen sert bir lipit polimeri olan lignin içerir.

Nicholas J. Westwood liderliğindeki araştırmacılar, pratik uygulamalar için kakao kabuğu kabuğundan yüksek kaliteli lignin çıkarma olasılığını araştırdı. Kabukları elde ettiler, öğüterek toz haline getirdiler ve ardından bütanosolv işlemi adı verilen standart bir lignin ekstraksiyon yöntemini kullanarak işlediler. Elde edilen izole ligninin yüksek saflıkta olduğu ve kirletici maddeler içermediği bulundu.

Lignini alev geciktirici bir malzemeye dönüştürmek için araştırmacılar onu bir dizi kimyasal adımla değiştirdiler. DOPO adı verilen yangın söndürücü bir molekülü lignin polimer yapısına entegre ettiler. Deneysel testler, modifiye edilmiş ligninin ısıtıldığında kömürleştiğini gösterdi ve bu da onun etkili bir alev geciktirici olma potansiyelini gösteriyor.

Araştırmacılar gelecekte insan güvenliği testleri yapmayı planlarken, bu bulgu, kakao kabuğu kabuklarının aksi takdirde boşa gidecek değerli bir kaynak olarak kullanılmasına yönelik umut verici bir bakış açısı sunuyor.

Referans:
Davidson DJ, Lu F, Faas L ve diğerleri. Kakao kabuğu kabuklarının organosolv ön arıtımı: bol miktarda atık üründen ligninin izolasyonu, analizi ve kullanımı. ACS Sürdürülebilir Kimya Müh. 2023;11(39):14323-14333. doi:10.1021/acssuschemeng.2c03670

Kaynak: Malzeme ACS Sustainable Chemistry & Engineering'den uyarlanmıştır.

By Gabriel Bota

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