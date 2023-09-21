Asteroitler: Video Oyunlarından Gerçek Hayata

Asteroitler hem gerçek hayatta hem de video oyunlarında son zamanlarda oldukça heyecan yaratıyor. Bethesda'nın yeni açık dünya RPG'si Starfield'ın oyuncuları, gittikleri her yerde, hatta gezegenlerin yüzeyinde bile asteroitlerin takip edildiğini bildirdi. Bu arada, gerçek hayattaki ayrı bir gelişmeyle NASA, bugün Dünya'nın çok yakınından geçecek bir asteroite ışık tuttu.

Asteroid 2023 SJ adı verilen söz konusu asteroidin bugün Dünya'ya en yakın yaklaşmasını 6.4 milyon kilometre mesafeden yapması bekleniyor. Görünüşte büyük olan bu mesafeye rağmen aslında astronomik açıdan oldukça kısadır. Saatte 59,348 kilometre hızla hareket eden asteroitin Dünya yüzeyine çarpma tehlikesi bulunmuyor. Aslına bakılırsa, nispeten küçük boyutundan (118 ila 265 feet genişliğinde olduğu tahmin ediliyor) dolayı Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne olarak bile sınıflandırılmıyor.

Asteroid 2023 SJ, Dünya'nınkinden daha büyük yarı ana eksenlere sahip, Dünya'yı geçen uzay kayaları olan Dünya'ya Yakın Asteroitler'in Apollo grubuna aittir. Bu grup, adını 1862'larda keşfedilen 1930 Apollo asteroitinden almıştır.

İlginç bir şekilde, bilim adamları yakın zamanda Güneş'in parıltısının arkasına saklanan üç bulunması zor asteroit keşfettiler. Bunlardan biri, son sekiz yılda keşfedilen, Dünya için potansiyel olarak tehlikeli olan en büyük nesnedir. Bu asteroitlerin yerini belirlemek ve gözlemlemek için gökbilimciler Şili'deki Victor M. Blanco 4 metrelik Teleskobuna monte edilen Karanlık Enerji Kamerasını (DECam) kullandılar.

Bu uzay kayaları Dünya için bir tehdit oluşturabileceğinden, asteroitleri bulmak ve takip etmek potansiyel çarpışmaların önlenmesi açısından çok önemlidir. Bir asteroit çarpışması ihtimali nadir olsa da, boyutları ve çarpma geçmişi onları bilim camiasında endişe kaynağı haline getiriyor. Hem gerçek hayatta hem de video oyunlarının sanal dünyasında asteroitler hayal gücümüzü cezbetmeye ve bize uzay araştırmalarının harikalarını ve risklerini hatırlatmaya devam ediyor.

kaynaklar:

– Bethesda'nın Starfield Oyuncu Raporları: [kaynak]

– NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi: [kaynak]

– NASA'nın Karanlık Enerji Kamera Gözlemi: [kaynak]