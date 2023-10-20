Hint Okyanusu'nda Derin Mercan Ağartılması: İklim Değişikliği Etkileri Üzerine Kesin Bir Uyarı

Bilim insanları, Hint Okyanusu'ndaki derin mercan ağarmasına ilişkin endişe verici bir keşifte bulunarak, mercanların dayanıklılığı hakkındaki önceki inanışlara meydan okuyor ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki daha geniş etkilerini vurguluyor. Bu çığır açıcı bulgu, okyanus yüzeyinin 90 metreden (300 feet) daha fazla altında meydana gelen hasarla birlikte mercan resiflerinin beyazlaşmasına dair en derin kanıtları ortaya koyuyor.

Hint Okyanusu dipolünün neden olduğu deniz sıcaklıklarındaki %30'luk artışa atfedilen mercan hasarı, deniz tabanının belirli kısımlarındaki resiflerin %80'e kadarını etkiledi. Daha önce bu derinliklerin okyanus ısınmasına karşı dayanıklı olduğu düşünülüyordu. Ancak bu keşif, artan okyanus sıcaklıklarının yol açtığı zararlara ve iklim değişikliğinin doğal dünyaya verdiği gizli hasara dair kesin bir uyarı niteliği taşıyor.

Çalışmalarını Nature Communications'da yayınlayan Plymouth Üniversitesi'nden araştırmacılar, araştırma gemisine canlı görüntüler aktarmak için su altı kameralarını kullandı. Bu görüntüler ağartılmış mercanlara ilk bakışı sağladı. İlginç bir şekilde, daha derindeki resiflerde ağartma yaşanırken, sığ su resiflerinde hiçbir zarar belirtisi görülmedi.

Plymouth Üniversitesi'nden araştırma ekibi, bölgedeki benzersiz oşinografiyi ve yaşamı izlemek ve anlamak için çeşitli yöntemler kullanarak, on yılı aşkın bir süredir Orta Hint Okyanusu üzerinde kapsamlı bir şekilde çalışıyor. Mercan hasarına dair ilk kanıt, Kasım 2019'da kameralarla donatılmış uzaktan kumandalı su altı araçlarının kullanıldığı bir araştırma gezisinde gözlemlendi.

Okyanus koşulları ve sıcaklıklarının araştırma gezisi ve uydu izlemesi sırasında toplanan verilerin daha ileri analizi, yüzey sıcaklıklarının çok az değişmesine rağmen yüzeyin altındaki sıcaklıkların önemli ölçüde arttığını ortaya çıkardı. El Nino'nun güçlendirilmiş bölgesel eşdeğerinin neden olduğu termoklinin bu derinleşmesi, sonuçta mercan ağarmasının altında yatan nedendi.

Bu araştırmanın sonuçları oldukça önemlidir. Mezofotik mercan ekosistemlerinin termal strese karşı savunmasızlığını ortaya koyuyor ve iklim değişikliğinin okyanusumuz üzerindeki etkisine dair yeni kanıtlar sağlıyor. Mezofotik mercanların giderek ağarması, mercan ölümlerine, biyolojik çeşitlilik kaybına ve bu resiflerin sağladığı kritik ekosistem hizmetlerinde azalmaya yol açacaktır.

Etkilenen resifin bazı kısımları iyileşme belirtileri gösterse de, derin okyanustaki deniz tabanının sürekli izlenmesi çok önemlidir. Sığ su mercanlarının da daha sık ve şiddetli hasara maruz kaldığını bilmek önemlidir ve mezopotik mercanların bunu telafi edeceği varsayımı artık sorgulanabilir. Derin su mercanları üzerinde büyük ölçüde yeterince çalışılmamış olduğundan, benzer ağartma olaylarının gezegen genelinde fark edilmeden kalması akla yatkındır.

Bölgelerin oşinografisi, iklim değişikliğiyle güçlendirilen doğal olarak oluşan döngülerden etkileniyor. El Nino ve Hint Okyanusu Dipolü'nün birleşik etkisi, Orta Hint Okyanusu'nda ciddi etkilere neden oluyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve derin su mercan ekosistemleri hakkındaki anlayışımızı artırmak, iklim değişikliğinin dünyamız üzerindeki yıkıcı etkilerini hafifletmek için çok önemlidir.

kaynaklar:

– Plymouth Üniversitesi

– Doğa İletişimi