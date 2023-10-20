Yeni Araştırma, Bireylerin %40'ının Kararlarının Sonuçları Konusunda Bilgisiz Kalmayı Seçtiğini Gösteriyor

Amsterdam Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bireylerin %40'ının, kararlarının başkalarını nasıl etkilediği konusunda bilgisiz kalmayı tercih ettiğini ve bu bilgisizliği genellikle daha bencil davranmak için kullandığını ortaya çıkardı. “Kasıtlı bilgisizlik” olarak adlandırılan bu davranış, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin sorunlu kökenlerini görmezden gelmesine benzer.

Araştırmacılar, 22 katılımcıyı içeren 6,531 araştırma çalışmasının meta-analizini gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda, bazı katılımcılara eylemlerinin sonuçları hakkında bilgi verilirken, diğerleri öğrenmeyi veya cahil kalmayı tercih etti. Araştırmacılar, seçenek sunulduğunda bireylerin %40'ının eylemlerinin sonuçlarını öğrenmemeyi seçtiğini keşfetti.

Ayrıca çalışma, kasıtlı cehaletin fedakar davranışlardaki azalmayla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Eylemlerinin sonuçlarının farkında olan katılımcıların cömert davranma olasılıkları, cahil kalmayı seçenlere göre yüzde 15.6 daha fazlaydı.

Araştırmacılar kasıtlı cehaletin bir nedeninin, özgecil bir kişi olarak olumlu bir öz algıyı sürdürme arzusu olabileceğini öne sürdüler. Çalışma, eylemlerinin sonuçlarını öğrenmeyi seçen katılımcıların cömert davranma olasılığının yüzde 7 daha yüksek olduğunu buldu; bu da gerçek fedakar bireylerin, kararlarının sonuçları hakkında kendilerini eğitmeye daha yatkın olduklarını gösteriyor.

Bu araştırma kasıtlı cehaletin yaygınlığına ve zararlı etkilerine ışık tutuyor. Bu, algılanan fedakarlık eylemlerinin çoğunun, başkalarının refahına yönelik gerçek bir endişeden ziyade, toplumsal baskılar ve öz imaj tarafından yönlendirilebileceğini öne sürüyor. Kasıtlı cehaletin ardındaki nedenleri anlamak, bu davranışla mücadele etmek ve daha bilinçli karar almayı teşvik etmek için stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilir.

kaynaklar:

Amerikan Psikologlar Birliği (APA)

Amsterdam Üniversitesi