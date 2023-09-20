Bilim İnsanları Üç Yıldızlı Sistemin Sırlarını Ortaya Çıkardı

Çin'deki bilim insanları evrendeki üçlü yıldız sistemlerinin davranışını anlamada önemli ilerleme kaydetti. Liu Cixin'in "Üç Cisim Problemi" adlı romanından esinlenen araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 1,300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan üç yıldızdan oluşan GW Ori sistemini incelediler. NASA'nın Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen verileri kullanan bilim insanları, yıldızların parlaklığındaki periyodik değişiklikleri gözlemleyebildiler ve sistemin geometrik yapısı ve evrimi hakkında fikir sahibi oldular.

Üçlü yıldız sistemleri galakside yaygındır; tüm yıldızların yarısından fazlasının bir veya daha fazla ortağı vardır. Ancak yıldızlar arasındaki karmaşık etkileşimler nedeniyle bu sistemlerin gözlemlenmesi ve anlaşılması zordur. Araştırmacılar, bu sistemleri daha fazla incelemek ve daha iyi anlamak için Çin Uzay İstasyonu Teleskobu (CSST) dahil olmak üzere daha gelişmiş teleskoplar kullanmayı umuyorlar.

Yalnızca bir milyon yaşında olduğuna inanılan GW Ori sistemi, yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna dair değerli bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, çok genç yıldızların karakteristik özelliği olan, yaklaşık iki ve üç günlük dönme periyotlarına sahip iki kısa vadeli sinyal keşfettiler. Bulgular ayrıca, yaşamın oluşması için çok genç olması nedeniyle sistemde yaşamın var olma olasılığını da dışladı.

Araştırmacıların çalışmaları yalnızca üçlü yıldız sistemlerine ilişkin anlayışımızı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda CSST gibi gelişmiş teleskopların kullanıldığı gelecekteki çalışmalara da yol açıyor. Bu karmaşık sistemlerin daha iyi anlaşılmasıyla bilim insanları yıldızların, gezegenlerin ve potansiyel yaşamın kendisinin oluşumu ve evrimi hakkında fikir sahibi olabilirler.

kaynaklar:

– Liu Cixin'in romanı “Üç Cisim Problemi”

– Science China Fizik, Mekanik ve Astronomi dergisi

– NASA'nın Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) veriler

– Yaklaşan Çin Uzay İstasyonu Teleskobu (CSST)