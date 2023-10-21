Çalışma Bulgularına Göre Çin Köknarının Orta Çağda En Yüksek Karbon Çöküşü Oranı Var

Güney Çin Botanik Bahçesi'nden araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Cunninghamia lanceolata olarak da bilinen Çin köknarının orta yaş döneminde en yüksek karbon yutma oranına sahip olduğunu gösterdi. Bu keşif, Çin köknarının güney Çin'deki ağaçlandırma programlarında yaygın olarak kullanılması ve karbon tutma kapasitesinin anlaşılmasının iklim değişikliğini hafifletme çabalarına yardımcı olabileceği için önemlidir.

Çalışma, Guangdong Eyaletindeki bir orman çiftliğine odaklandı ve Çin köknarının farklı yaşlardaki karbon depolama ve tutma kapasitesi hakkında veri topladı. Araştırmacılar ağaçlar, alt tabaka, bitki örtüsü, çöp, toprak ve tüm ekosistem gibi çeşitli bileşenlerdeki karbon stokunu analiz etti.

Sonuçlar, karbon stokunun orman yaşıyla birlikte önemli ölçüde arttığını, toplam ekosistem karbon stokunun beş yaşında hektar başına 129.11 megagramdan 348.43 yaşında 60 megagrama neredeyse üç katına çıktığını ortaya çıkardı. Çin göknarının karbon tutma oranı ilk iki yaş aralığında genel bir artış sergilemiş, 15-20 yaş aralığında zirveye ulaşmış ve daha sonraki yaş aralıklarında ise düşüş göstermiştir.

Çalışma, Çin köknarının karbon tutma oranının yaşına bağlı olduğu ve en yüksek oranların 15 ila 20 yaş arasındaki orta yaşta meydana geldiği sonucuna varmıştır. Baş araştırmacı Liu Juxiu, bu bulguların ulusal iklim değişikliğini azaltma eylemleri ve ağaçlandırma programları için değerli olabileceğine inanıyor.

Science of The Total Environment dergisinde yayınlanan çalışma, Çin köknarının karbon tutma potansiyeline ışık tutuyor ve iklim değişikliğini hafifletmedeki rolünü vurguluyor. Ağaçlandırma çabalarında yer alan politika yapıcılar ve kuruluşlar için yararlı bilgiler sağlar ve karbon tutma faydalarını en üst düzeye çıkarmada ağaçların yaşını dikkate almanın önemini vurgular.

kaynaklar:

– Çin Bilim Günlük

– Toplam Çevre Bilimi