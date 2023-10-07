Çinli Astronotlar Tiangong Uzay İstasyonunda Alev Deneylerini Canlı Yayınladı

Çinli astronotlar Gui Haichao ve Zhu Yangzhu, bir mum yakarken kendilerini canlı yayınlayarak Tiangong uzay istasyonunda çığır açan bir deney gerçekleştirdiler. Canlı yayın, astronotların deneyimlerini paylaştığı ve eğitim faaliyetleri yürüttüğü "Tiangong sınıfı" serisinin dördüncü bölümünde gerçekleşti.

Videoda astronotlar, alçak Dünya yörüngesindeki mikro yerçekimi ortamındaki alevlerin, kaldırma kuvveti kaynaklı konveksiyon nedeniyle Dünya'da sergilenen gözyaşı damlası şeklindeki alevlerin aksine, neredeyse küresel göründüğünü gösterdi. Alçak Dünya yörüngesindeki daha zayıf konveksiyon akımı, alevin her yöne dağılmasına neden olarak ona küresel bir görünüm kazandırır.

Benzer bir deneyin Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) tekrarlanması pek mümkün görünmüyor. ISS'deki katı yangın güvenliği protokolleri, yangınları, alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olan özel olarak tasarlanmış raflarla sınırlıyor. Bu güvenlik kuralları, 1997 yılında Rus uzay istasyonu Mir'de meydana gelen yangının ardından uygulamaya konuldu.

Mir'deki olay sırasında oksijen üretim sisteminde çıkan yangın birkaç dakika sürdü. Astronotların kaçış araçlarından birinden bağlantısını kesti ve modülleri dumanla doldurdu. Mir'in sıkışık mahalleleri, altı astronotun yön bulmasını ve yangını söndürmek için birlikte çalışmasını zorlaştırıyordu. Ancak yaşam destek sistemi istasyonu zehirli dumandan temizlerken yangını söndürmeyi başardılar.

Mir olayının, uzay kurumlarının uzay istasyonlarında yangın güvenliğine yaklaşımı üzerinde önemli bir etkisi oldu. Sonuç olarak, yangın riskini en aza indirmek ve Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotların güvenliğini sağlamak için katı protokoller geliştirildi.

kaynaklar:

- Fox Haber

– Uzay.com