Çin'deki Yeni Geniş Alan Teleskobu Andromeda Galaksisinin Çarpıcı Görüntüsünü Yakaladı

Çin yakın zamanda Qinghai eyaletinin dağlarında bulunan en yeni geniş alan teleskopu Geniş Alan Araştırma Teleskobu'nu (WFST) tanıttı. 8.2 feet (2.5 metre) çapıyla WFST, Kuzey Yarımküre'deki en büyük zaman etki alanı araştırma tesisidir. 9k x 9k mozaik CCD dedektörlerle donatılan cihaz, hem yatay hem de dikey eksende 9,000 piksel çözünürlüğe sahip olup, ayrıntılı astronomik görüntüler yakalamasına olanak tanıyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi (CAS) bünyesindeki Purple Mountain Gözlemevi (PMO) tarafından ortaklaşa geliştirilen WFST, süpernovalar gibi geçici astronomik olayları tespit ederek zaman içinde gökyüzünün belirli alanlarını izlemeyi amaçlıyor. gelgit bozulması olayları. Aynı zamanda Çin'in Dünya'ya yakın nesneleri izleme ve erken uyarı konusundaki yeteneklerini de artıracak.

WFST tarafından yayınlanan ilk görüntü, Andromeda galaksisinin geniş alan ve yüksek çözünürlük yeteneklerini sergileyen nefes kesici bir portresidir. Teleskopun başıboş ışığı azaltan uzun mercek çerçevesi ve daha yüksek hassasiyet için daha küçük ışık engelleme alanı gibi gelişmiş tasarım özellikleri, onu en gelişmiş uluslararası gözlem ekipmanlarıyla karşılaştırılabilir kılmaktadır.

WFST'nin inşaatı Temmuz 2019'da deniz seviyesinden ortalama 13,120 ft (4,000 metre) yüksekliğe sahip bir plato üzerinde yer alan Lenghu Kasabası yakınında başladı. Bu stratejik konum, açık gece gökyüzü, istikrarlı atmosfer koşulları, kuru iklim ve minimum ışık kirliliği sunar.

WFST, Çin astronomisi açısından önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve ülkenin bu alandaki uzmanlığını vurguluyor. Adını ilk optik deneyleri yürüten ve Micius olarak da bilinen antik Çinli filozof Mozi'den alan teleskop, Çin'deki yerli yenilikleri ve bilimsel ilerlemeyi sergiliyor.

Kaynak:

– Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

– Purple Mountain Gözlemevi (PMO), Çin Bilimler Akademisi (CAS)

– CCTV+