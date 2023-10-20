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Araştırmaya göre Çin'in "Büyük Yeşil Duvarı" Önemli Karbon Havuzu Yaratıyor

ByVicky Stavropoulou

Ekim 20, 2023
Araştırmaya göre Çin'in "Büyük Yeşil Duvarı" Önemli Karbon Havuzu Yaratıyor

“Büyük Yeşil Duvar” olarak da bilinen Çin'in Üç Kuzey Ağaçlandırma Programı (TNAP), çölleşmeyle mücadelede ve çevrenin iyileştirilmesinde başarılı oldu. Çin Bilimler Akademisi Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü'nden Çinli bilim insanları tarafından yürütülen ve Ekolojik Süreçler dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, TNAP'ın aynı zamanda önemli bir karbon yutağı yarattığını da ortaya koyuyor.

1978'de başlatılan TNAP, dünya çapındaki en büyük ekolojik restorasyon projesidir ve Çin'in kuzeydoğu, orta-kuzey ve kuzeybatısındaki kurak ve yarı kurak bölgeleri kapsamaktadır. Araştırmacılar, uzaktan algılama görüntülerinin yanı sıra saha gözlemleri ve ulusal orman envanteri verilerini kullanarak, biyokütle ve topraktaki karbon stoklarındaki artışı ve ağaçlandırma nedeniyle toprak kaybının azalmasından kaynaklanan karbon tutumu anlamına gelen "ekolojik etki karbonu" tahmin ettiler. .

Çalışma, TNAP proje alanlarındaki toplam ormanlık alanın 221,000'de yaklaşık 1978 kilometre kareden 379,000'de yaklaşık 2017 kilometre kareye çıktığını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz kırk yılda TNAP, başına 47.06 milyon ton karbon yutağına katkıda bulundu. yıl. Ayrıca, yer üstü ve yer altı biyokütlesindeki karbon yutağı 0.843'de 1978 milyar tondan 2.08'de 2017 milyar tona yükseldi.

Araştırmacılar, toplam karbon yutağı artışının yaklaşık %16'sını oluşturan "ekolojik etkili karbonun" önemini vurguluyor. Bu durum, korunan ormanlardaki karbon stoklarının dağılımının belirlenmesinde ekolojik etkilerin kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Çalışma, karbon yutaklarını tahmin ederken ve karbonla ilgili modeller geliştirirken, ağaçlandırmanın ekolojik etkilerinden kaynaklanan karbon tutumunun faydalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bu araştırma, karbon yutak kapasitesi ve ekosistem işlevi değerlendirmesi açısından ulusal ekolojik restorasyon projelerinin değerinin değerlendirilmesi için bir kıyaslama sağlamaktadır. Bu, Çin'in “Büyük Yeşil Duvarı”nın yalnızca çevreyi iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını azaltmadaki önemli etkisini de ortaya koyuyor.

Kaynak: Çin Bilimler Akademisi, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8

By Vicky Stavropoulou

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