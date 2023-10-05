Çin, ISS'nin ömrünün sonuna yaklaşırken Uzay İstasyonunu Genişletmeyi Planlıyor

Çin, önümüzdeki yıllarda uzay istasyonunu altı modüle çıkarmayı planlıyor ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) operasyonel ömrünün sonuna yaklaşırken, diğer ülkelerden gelen astronotlara Dünya'ya yakın görevler için alternatif bir platform sunacak. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST), Uluslararası Uzay Kongresi'nde Çin uzay istasyonunun operasyonel ömrünün daha önce açıklanandan daha uzun olan 15 yılı aşacağını duyurdu.

Tiangong veya Göksel Saray olarak bilinen Çin uzay istasyonu, 2022'nin sonlarından bu yana tamamen faaliyete geçti ve üç astronotu ağırlayabiliyor. Altı modüle genişletildikten sonra 180 metrik tonluk bir kütleye sahip olacak, bu da ISS'nin kütlesinin yalnızca %40'ı anlamına geliyor. Ancak 2030 yılı aşkın süredir yörüngede olan ISS'nin XNUMX'dan sonra hizmet dışı bırakılması bekleniyor. Çin, aynı dönemde büyük bir uzay gücü olmayı hedefliyor.

Çin, astronotlarını Çin istasyonuna davet ederek diğer ülkelerle işbirliği yapma isteğini dile getirdi. Geçen yıl birçok ülkenin astronotlarını Tiangong'a gönderme talebinde bulunduğu bildirilmişti. Ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bu yıl projeye katılmak için gerekli bütçeye veya siyasi onaya sahip olmadığını duyurdu ve bu da Çin'in uzay diplomasisi yönündeki isteklerini sekteye uğrattı.

Zorluklara rağmen Tiangong, Çin'in uzay girişimlerinde artan nüfuzunu ve güvenini simgeliyor. Uzay araştırmaları alanında ABD'nin rakibi haline geldi ve ABD yasalarınca NASA ile herhangi bir işbirliği yapması yasaklandı. ISS katılımcısı olan Rusya da BRICS ülkelerinin işbirliğiyle kendi uzay istasyonunu inşa etmeyi önerdi.

Çin'in uzay istasyonuna yönelik genişleme planları ve büyük bir uzay gücü olma tutkusu, uzay araştırmalarındaki ilerlemelere olan bağlılığını yansıtıyor. ISS ömrünün sonuna yaklaşırken Çin, diğer ülkelerden gelen astronotlara Dünya'ya yakın görevler için alternatif bir platform sağlamayı hedefliyor.

Tanımlar:

– ISS: Uluslararası Uzay İstasyonu

– Tiangong: Göksel Saray olarak da bilinen Çin uzay istasyonu

– BRICS: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan bir grup

kaynaklar:

Reuters – “Çin, ISS'ye meydan okumak için uzay istasyonunu genişletmeyi planlıyor”

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