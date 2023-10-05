Çin, ISS'nin Ömrü Yaklaşırken Uzay İstasyonunu Altı Modüle Çıkarmayı Planlıyor

Çin, Tiangong veya Göksel Saray olarak bilinen uzay istasyonunu önümüzdeki yıllarda üç modülden altı modüle genişletmeye hazırlanıyor. Bu genişleme, NASA liderliğindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) operasyonel ömrünün sonuna yaklaşırken, diğer ülkelerden gelen astronotlara Dünya'ya yakın görevler için alternatif bir platform sağlamayı amaçlıyor. Çin'in ana uzay yüklenicisinin bir birimi olan Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST), Uluslararası Uzay Kongresi'nde Çin uzay istasyonunun operasyonel ömrünün daha önce duyurulan 15 yılı aşarak 10 yıldan fazla olacağını duyurdu.

Şu anda Tiangong, 450 km'ye (280 mil) kadar bir yörünge yüksekliğinde üç astronotu barındırabilmektedir. Genişletme sonrasında uzay istasyonunun toplam kütlesi 180 metrik ton olacak; bu, yedi astronottan oluşan bir mürettebatı barındırabilen ISS'nin kütlesinin yalnızca %40'ı kadar olacak. Ancak ISS'nin, Çin'in “büyük bir uzay gücü” olma hedefine paralel olarak 2030'dan sonra hizmet dışı bırakılması bekleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Tiangong'a katılmak için gerekli bütçeye veya siyasi izne sahip olmadığını açıklamasıyla Çin'in uzay diplomasisine yönelik hedefleri sekteye uğradı. Bu karar, Avrupalı ​​astronotların ziyaretine ilişkin yıllardır süren planı rafa kaldırdı. Bununla birlikte Çin uzay istasyonu, Çin'in uzay çabalarına olan artan etkisinin ve güveninin sembolü haline geldi. ABD yasalarının Çin'in uzay programlarıyla işbirliğini yasaklaması nedeniyle ISS'den izole edilmesinin ardından bu alanda ABD'ye rakip olarak görülüyor.

ISS'nin bir diğer katılımcısı olan Rusya'nın da uzay diplomasisi konusunda planları var. Rus uzay ajansı Roscosmos, dört kozmonotu barındırabilecek altı modüllü bir uzay istasyonu inşa etme niyetini açıkladı. Bu istasyona Brics grubu ülkelerinden (Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) katılım yapılabilir.

Genel olarak, Çin'in uzay istasyonunun genişletilmesi ve Rusya'nın önerilen istasyonu, uluslararası uzay işbirliği ve rekabetinde değişen bir manzaraya işaret ediyor. ISS operasyonel ömrünün sonuna yaklaşırken bu istasyonlar uzay araştırmalarında yeni işbirliği fırsatları sağlayabilir.

kaynaklar:

– Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST)

– Global Times (milliyetçi Çin tabloid gazetesi)

– Avrupa Uzay Ajansı (ESA)

– Roscosmos (Rus uzay ajansı)