Çin, ISS ile Rekabet Edebilmek İçin Uzay İstasyonunu Genişletmeyi Planlıyor

Çin, NASA liderliğindeki Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) rakip olmak ve diğer ülkeleri ondan uzaklaştırmak amacıyla uzay istasyonu Tiangong'un boyutunu iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Genişleme, modül sayısının üçten altıya çıkarılmasını içerecek ve Dünya'ya yakın görevler için alternatif bir platform sağlayacak. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'ne (CAST) göre, Çin uzay istasyonunun operasyonel ömrü 15 yılı aşacak.

Tiangong, 2022'nin sonlarından bu yana tamamen faaliyete geçti ve 450 km'ye (280 mil) kadar yörünge yüksekliğinde maksimum üç astronotu barındırıyor. Genişlemeye rağmen, 180 metrik tonluk Tiangong, yedi astronottan oluşan bir mürettebatı barındırabilen ISS'nin kütlesinin yalnızca %40'ını oluşturacak. Ancak 2030'dan sonra hizmet dışı bırakılması beklenen ISS, Çin'in "büyük bir uzay gücü" olma planıyla örtüşüyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Tiangong'a katılmak için gerekli bütçeye veya siyasi onaya sahip olmayacağını açıklamasıyla Çin'in uzay diplomasisi arzusu sekteye uğradı. Her ne kadar birçok ülke astronotlarını Çin istasyonuna göndermekle ilgilendiklerini ifade etse de, ESA'nın kararı Çin'in hedeflerinin sınırlarını vurguladı.

Yine de Tiangong, Çin'in uzay çabalarındaki artan nüfuzunu ve güvenini temsil ediyor. Ülkenin uzay yeteneklerinin bir sembolü ve bu alanda ABD'ye rakip haline geldi. Ancak ABD yasaları nedeniyle Tiangong'un NASA ile doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapması yasaktır.

Bu arada, ISS'nin bir diğer katılımcısı olan Rusya da uzay diplomasisi fırsatlarını arıyor. Rus uzay ajansı Roscosmos, dört kozmonotu barındırabilecek altı modülden oluşan bir uzay istasyonu inşa etmeyi planlıyor. Moskova, BRICS grubundaki ortakları olan Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın istasyonun inşasına katkıda bulunabileceğini öne sürdü.

Sonuç olarak, Çin'in Tiangong uzay istasyonunu genişletmesi, uzay araştırmalarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını ortaya koyuyor. Çin, ISS'ye bir alternatif sunarak uluslararası işbirliğini çekmeyi ve uzay alanına hakim olma hırslarının önünü açmayı hedefliyor.

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