Çin'deki Bilim Adamları Dünyanın En Büyük “Hayalet Parçacık” Dedektörünü İnşa Ediyor

Çin'deki bilim insanları, TRIDENT veya "Okyanus Çanı" olarak da bilinen Tropikal Derin Deniz Nötrino Teleskobu'nun inşası üzerinde çalışıyor. Bu devasa dedektör Batı Pasifik Okyanusu yüzeyinin 11,500 feet altına yerleştirilecek. Amacı, nötrino adı verilen hayalet parçacıkların okyanusun derinliklerinde görünür hale geldikçe hareketlerini izlemektir.

Nötrinolar vücudumuzun her santimetrekaresinden saniyede 100 milyar hızla geçen atom altı parçacıklardır. Ancak elektrik yükünün olmaması ve neredeyse sıfır kütleye sahip olmaları nedeniyle diğer maddelerle çok az etkileşime girerler. Fizikçiler bu yakalanması zor parçacıkları yavaşlatarak bunların eski yıldız patlamaları ve galaktik çarpışmalar gibi kökenlerini inceleyebilirler.

TRIDENT, Dünya'yı kalkan olarak kullanarak nötrinoları tespit edecek. Ekvatorun yakınında yer alan bu sistem, Dünya'nın dönüşüyle ​​​​her yönden nötrino alma avantajına sahip olacak ve herhangi bir kör nokta olmadan tüm gökyüzünün gözlemlenmesini sağlayacak. Nötrinolar evrende bol miktarda bulunur ve fotonlardan sonra ikinci sırada yer alır ve nükleer yangın, süpernova patlamaları ve kozmik ışınlar gibi çeşitli olaylarda üretilir.

Bu kadar yaygın olmalarına rağmen nötrinoları tespit etmek inanılmaz derecede zordur çünkü maddeyle nadiren etkileşime girerler. Nötrino tespit deneyleri öncelikli olarak bize güneşten gönderilen nötrinolara odaklandı, ancak Dünya atmosferine çarpan kozmik ışınların ürettiği daha nadir nötrinolar hala gizemini koruyor. Nötrinolar, tüm gezegen de dahil olmak üzere çoğu maddenin içinden geçer, ancak ara sıra su molekülleriyle etkileşime girebilirler. TRIDENT'in deniz tabanına sabitlenmiş 24,000 diziye yayılmış 1,211'den fazla optik sensörden oluşan dedektörleri, nötrino etkileşimi olasılığını artırmak için önemli miktarda suyun altında duracak.

TRIDENT'in dedektörü 2.5 mil çapında olacak ve 1.7 mil küplük bir alanı kaplayacak, bu da onu Antarktika'da bulunan mevcut en büyük nötrino dedektörü IceCube'den önemli ölçüde daha büyük ve daha hassas hale getirecek. Bilim insanları, tam dedektörün 2026 yılında faaliyete geçmesiyle birlikte 2030 yılında bir pilot projeye başlamayı planlıyor. TRIDENT, nötrino teleskopu performansının sınırlarını zorlamayı ve astrofiziksel nötrino kaynaklarına ilişkin anlayışımızı genişletmeyi amaçlıyor.

kaynaklar:

– “Yakındaki bir galaksiden hayaletimsi nötrino parçacıkları patlıyor ve bilim insanları bunun neden olduğundan emin değil” – Space.com

– “TRIDENT: Bilim ve statü” – Doğa Astronomi