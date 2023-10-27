Kimyagerler Benzersiz C16 Karbon Allotropunu Başarıyla Sentezledi

Oxford Üniversitesi ve IBM Research Europe-Zürih'ten kimyagerlerden oluşan bir ekip, yeni bir karbon allotropunun sentezlenmesinde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Prestijli Nature dergisinde yayınlanan çalışma, iki kat anti-aromatik C16 karbon allotropunun başarılı bir şekilde yaratıldığını ortaya koyuyor.

Bu başarı, 18'da farklı bir karbon allotropu olan C2019'i sentezleyen başka bir kimyager ekibinin önceki çalışmalarına dayanıyor. Alternatif üçlü ve tekli bağlara sahip dairesel bir karbon formu olan C18'in başarılı bir şekilde oluşturulması, bir C16'nın sentezlenmesi olasılığının temelini oluşturdu. karbon allotropu. Bununla birlikte, önceki girişimler sürecin doğasında olan istikrarsızlık nedeniyle engellendi.

Kimyagerler çığır açan araştırmalarında, anti-aromatik özelliklerinden dolayı doğası gereği daha yüksek enerjilere sahip olan öncüllerin ortaya çıkardığı stabilite zorluklarını ele aldılar. Stabiliteyi artırmak için çeşitli maskeleme ajanları uygulayarak bu engeli aştılar.

Sentez süreci, iki brom ve dört karbon monoksit ikame edicisine sahip bir makrosiklin kullanılmasını içeriyordu. Araştırmacılar bu bileşiği bir sodyum klorür substratı üzerine yerleştirdiler ve molekülün belirli bölgelerine pikoamper yük uygulamak için bir tünel mikroskobu kullandılar. Bu işlem, bromin üzerindeki voltajı 1.3V'a ve karbon monoksitin üzerindeki voltajı 3V'a çıkararak karbon atomları arasında bağ oluşmasını sağladı. Ortaya çıkan yapı, alternatif üçlü ve tekli bağlarla bir arada tutulan, poliin yapılı bir halkaydı.

Oluşturulan allotropun doğrulanması, halka yapısını incelemek için atomik kuvvet mikroskobu kullanılarak gerçekleştirildi. Ek olarak araştırmacılar, moleküler yörüngelerdeki elektronların dağılımını incelemek için bir Kelvin prob kuvvet mikroskobu ve bir taramalı tünelleme mikroskobu kullandılar. Bu araştırmalar, molekülün beklenen iki kat anti-aromatik doğasını doğruladı.

Bu eşsiz C16 karbon allotropunun başarılı sentezi, yeni kimya teorileri ve egzotik karbon allotroplarını kullanan malzemelerin potansiyel gelişimi üzerine araştırmalar için yeni yollar açıyor. Bu, karbon yapılarını anlama ve manipüle etme konusunda ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Allotrop nedir?

Bir allotrop, aynı elementin farklı formlarını veya moleküler düzenlemelerini ifade eder. Allotroplar farklı fiziksel ve kimyasal özellikler sergileyebilir.

Sentezlenen C16 karbon allotropunu özel kılan nedir?

Sentezlenen C16 karbon allotropu dikkat çekicidir çünkü iki kat anti-aromatiktir. Bu özellik, onu diğer karbon allotroplarından ayırır ve yeni deneysel teorilerin keşfedilmesine ve yeni malzemelerin geliştirilmesine yönelik çıkarımlara sahiptir.

Sentez sürecinde stabilite sorunu nasıl aşıldı?

Öncüllerin kararsızlığının üstesinden gelmek için araştırma ekibi, kararlılığı artırmak amacıyla çeşitli maskeleme maddeleri kullandı. Bu, C16 karbon allotropunun başarılı sentezine izin verdi.

Bu araştırmanın potansiyel uygulamaları nelerdir?

C16 karbon allotropunun başarılı sentezi, yeni kimya teorileri ve egzotik karbon yapılarını kullanan malzemelerin potansiyel gelişimi konusunda daha fazla araştırma yapılmasına kapı açıyor. Karbon allotropları ve özellikleri hakkındaki anlayışımızı genişletir.

(Kaynak: phys.org)