Chandrayaan-3: Vikram Lander ve Pragyan Rover için Umutlar Sönüyor

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Chandrayaan-14'ün Vikram iniş aracı ve Pragyan gezicisi ile temas kurmak için bekleme süresini 3 güne uzattı. Ancak eski ISRO bilim insanı Tapan Mishra, gezginin yeniden canlanmaması durumunda bile iniş aracının çalışmaya devam etmesinin bir mucize olacağına inanıyor.

Chandrayaan Land Rover başlangıçta yalnızca 14 günlük çalışma için tasarlanmıştı. Güney kutbunun aşırı ay koşullarında sıcaklıklar -200 santigrat dereceye kadar düşebilir. Bu kadar düşük sıcaklıklarda plastik malzemeler, karbon güç malzemeleri ve elektroniklerin çatlaması ve arızalanması muhtemeldir. Ancak Mishra, ISRO'nun bu zorlukların üstesinden gelmek için etkili termal yönetim önlemleri uyguladığından umutlu olmaya devam ediyor.

Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini, elektrikli bileşenleri -250 santigrat dereceye kadar ulaşabilen sert ay gecesi sıcaklıklarından korumak için görevleri sırasında "uyku moduna" alındı. Bilim insanları bu cihazların donma sıcaklıklarına dayanabilme ihtimalinin yalnızca %50 olduğunu tahmin ediyor.

Eski ISRO şefi AS Kiran Kumar, geziciyi ve iniş aracını uyandırma şansının zamanla azaldığı yönündeki endişelerini dile getirdi. Ancak ISRO ekibi, bir sonraki ay gün batımını işaret eden 30 Eylül'e kadar uzay aracıyla iletişim kurmaya kararlı. Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini uyanmazsa ISRO, Hindistan'ın ay elçisi olarak ayda kalacaklarını duyurdu.

kaynaklar:

– ANI (Twitter aracılığıyla)

– BBC (YouTube aracılığıyla)