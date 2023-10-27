Yeni Çalışma Chandrayaan-3'ün Ay'a İnişi Hakkında İlginç Bulguları Ortaya Çıkarıyor

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) bilim adamlarının yakın zamanda yürüttüğü bir araştırma, Chandrayaan-3'ün iniş modülü Vikram'ın tarihi aya inişiyle ilgili büyüleyici ayrıntıları ortaya çıkardı. "OHRC Görüntülerini Kullanarak Chandrayaan-3 Vikram Lander Çevresindeki Ay Yüzeyinde Ejecta Halo'nun Karakterizasyonu" başlıklı çalışma, Hindistan Uzaktan Algılama Derneği Dergisi'nde yayınlandı.

Araştırmaya göre Vikram, 23 Ağustos 2023'te ay yüzeyine indiğinde "fırlatma halesi" olarak bilinen dikkate değer bir fenomen yarattı. Bu fırlatma halesi, iniş modülünün ay tozunu kaldırması ve alçalma ve iniş sırasında kendi etrafında parlak bir alan oluşturması nedeniyle oluşturuldu.

Chandrayaan-2 yörünge aracının Orbiter Yüksek Çözünürlüklü Kamerasından (OHRC) alınan yüksek çözünürlüklü pankromatik görüntüleri kullanan bilim insanları, iniş olayı öncesinde ve sonrasında çekilen görüntüleri karşılaştırdı. Fırlatma halesini iniş aracını çevreleyen düzensiz parlak bir yama olarak tanımladılar.

Çalışma, yaklaşık 2.06 ton Ay epi regolitinin (yüzey malzemesi) iniş alanının etrafındaki 108.4 m²'lik bir alan üzerinden fırlatıldığını ve yer değiştirdiğini tahmin ediyor. Ay malzemesinin bu önemli yer değiştirmesi, ay yüzeyinin jeolojik süreçleri ve bileşimi hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

Chandrayaan-3'ün ay yüzeyine başarılı yumuşak iniş yapması, Hindistan'ı aya uzay aracı indiren dördüncü ve kutup bölgesine inen ilk ülke haline getiren Hindistan için tarihi bir başarıya işaret etti. İnişten bu yana Vikram iniş aracı ve Pragyan Rover, bölgede kükürt varlığını doğrulayan ve küçük elementleri tespit eden çeşitli yerinde ölçümler gerçekleştirdi.

Bir ay gününün ardından uyku moduna geçmesine rağmen, iniş aracını ve geziciyi uyandırma çabaları şu ana kadar başarısız oldu. Ancak operasyonel dönemlerinde toplanan veriler ve bulgular, en yakın gök komşumuz hakkında değerli bilgiler sağlamaya devam ediyor.

SSS:

S: Ejecta halesi nedir?

C: Fırlatma halesi, aya iniş sırasında ay tozu yükseldiğinde meydana gelen ve iniş alanının çevresinde parlak bir yama oluşturan bir olgudur.

Soru: Chandrayaan-3'ün inişi sırasında ne kadar ay malzemesi fırlatıldı?

C: Çalışma, iniş alanının etrafındaki 2.06 m²'lik bir alan üzerinde yaklaşık 108.4 ton ay yüzeyi malzemesinin fırlatıldığını ve yer değiştirdiğini tahmin ediyor.

S: Vikram ve Pragyan Rover tarafından gerçekleştirilen ölçümlerden bazıları nelerdi?

C: Yapılan ölçümlerden bazıları bölgede kükürt varlığının doğrulanmasını ve ay yüzeyinde küçük elementlerin varlığının tespit edilmesini içeriyor.

kaynaklar:

– Hindistan Uzaktan Algılama Derneği Dergisi: [URL]

– ISRO: [URL]