Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu Chandrayaan-3 ile İletişim İçin Gündoğumunu Bekliyor

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (Isro), Chandrayaan-3 misyonunun Vikram iniş aracı ve Pragyan gezicisi ile iletişim kurmalarına olanak tanıyacağı için Ay'ın güney kutbu üzerinde güneşin doğuşunu sabırsızlıkla bekliyor. Ay ikilisi, ay gecesi nedeniyle son 15 gündür uyku modundaydı ancak güneş ışığının Shiv Shakti noktasına ulaşmasıyla birlikte operasyonel koşullarının iyileşmesi bekleniyor.

Isro yetkilileri, iniş sahasında gün doğumu gerçekleştiği için iniş aracı ve gezici ile yeniden iletişim kurma konusunda umutlu olduklarını belirtti. Güneşin sağladığı ısı hem iniş aracının hem de gezicinin çalışması için gerekli olduğundan, bu görev için çok önemli bir an.

Chandrayaan-3 misyonu 14 Temmuz 2023'te başlatıldı ve şimdiden önemli kilometre taşlarına ulaştı. Bu, Hindistan'ı aya başarılı bir şekilde inen dördüncü ülke ve bunu ayın güney kutbu yakınına yapan ilk ülke yaptı. Misyonun temel amacı, önemli miktarda donmuş su içerdiğine inanılan bu bilimsel açıdan ilgi çekici bölgeyi keşfetmektir.

Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini, 23 Ağustos'taki inişlerinden bu yana çeşitli deneyler yürütüyorlar. Ay'ın iyonosferindeki elektron yoğunluklarını ölçtüler ve ay yüzeyinin sıcaklık okumalarını aldılar. Hatta gezici, iniş aracının ay yüzeyindeki ilk görüntüsünü bile yakaladı.

Ancak ay gecesi, araçların güneş enerjisiyle çalışan akülerinin güneş ışığı olmadan sistemlerini çalıştıracak kadar güçlü olmaması nedeniyle operasyonları durdurdu. Isro, eğer elektronik cihazlar soğuk geceye dayanabilirse, güneşin doğuşuyla birlikte misyonun çığır açan araştırmalarına devam edebileceğinden umutlu.

Isro, Vikram ve Pragyan ile iletişimi başarılı bir şekilde yeniden kurarsa, bu onların uzay araştırmaları alanındaki dayanıklılıklarını ve teknolojik becerilerini sergileyen dikkate değer bir başarı olacaktır. Shiv Shakti noktasındaki gün doğumu, ay araştırmalarında yeni bir bölümün başlangıcını işaretleme potansiyeline sahip.

kaynaklar:

Hindistan Bugün