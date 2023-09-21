Vikram Lander ve Pragyan Rover İletişimi Yeniden Kurmak İçin Gündoğumunu Bekliyor

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), 3 Eylül'de ayın güney kutbu üzerinde güneş doğarken Chandrayaan-21 misyonunun Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini ile iletişim kurmak için başka bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

23 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna inişlerinden bu yana, Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini, Ay'ın iyonosferindeki elektron yoğunluğunu ölçmek ve ay yüzeyinin sıcaklık okumalarını almak da dahil olmak üzere çeşitli deneyler yürütüyorlar. Pragyan gezgini, Vikram iniş aracının ay yüzeyindeki ilk görüntüsünü bile yakaladı.

Bununla birlikte, Ay'ın Shiv Shakti noktasında yaklaşık iki hafta hareketsiz kaldıktan ve -200 santigrat derece kadar düşük donma sıcaklıklarına dayandıktan sonra ikilinin, güneş ışığının gelişiyle birlikte işlevselliğini yeniden kazanacağını umuyoruz.

İniş aracı ve gezicinin pilleri, 2 Eylül'den itibaren, güneş panelleri şafak vakti ışık alacak şekilde yönlendirilerek aşamalı olarak uyku moduna alındı. Chandrayaan-3 iniş sahasında gün doğumu, iniş aracının ve gezicinin çalışması için gerekli ısıyı sağlayacak. ISRO şimdi pillerin şarj olmasını bekliyor.

İniş aracı ve gezici tekrar açıldığında, sistemlerine gönderilen komutları uygulamaya başlayacaklar. Gezici, ay yüzeyini keşfetmeye devam ederken, iniş aracındaki ekipman da veri toplamaya devam edecek. ISRO Başkanı S Somanath, ekipmanın 22 Eylül'de hayata geri döneceğini umduğunu ifade etti.

Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini ile iletişimin başarılı bir şekilde yeniden kurulması, Hindistan'ı ABD, Çin ve Rusya'dan sonra Ay yüzeyine başarılı bir şekilde inen dördüncü ve Ay'a ilk inen ülke haline getirecek önemli bir başarı olacaktır. ayın güney kutbu.

kaynaklar:

– Bugün Hindistan

– Hindustan Times