Chandrayaan-3 Modülüne İlişkin Bilimsel Araç, Gelecekteki Ötegezegen Araştırması için Yeterli Veri Gönderiyor

Chandrayaan-3 itiş modülü üzerindeki HAbitable Planet Earth'ün Spektro-polarimetrisi (SHAPE) adı verilen bilimsel cihaz, 52 gündür başarıyla Ay'ın yörüngesinde dönüyor ve şimdiden amaçlanan hedefleri için yeterli veri sağladı. SHAPE, Dünya'nın Ay etrafındaki yörüngesi sırasında yaşanabilir gezegen benzeri özelliklerini incelemek üzere tasarlandı; toplanan veriler, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından gelecekte dış gezegenleri incelemek için kullanılacak.

Cihaz yalnızca Dünya'dan görünürlüğün iyi olduğu belirli dönemlerde çalıştırılabilir. Zamanla değişmeyen bu zamanlarda sürekli olarak veri toplar; bu, yakalanan özelliklerin sabit kaldığı ve zaman içinde değişmediği anlamına gelir. Veri analizinin birkaç ay sürmesi beklenmesine rağmen şu ana kadar yükün hedeflerini karşılamaya yetecek kadar bilgi elde edildi.

Dış gezegenler, potansiyel olarak yaşamı destekleyebilecekleri için astrofizikçiler için önemli bir odak noktası haline geldi. Bugüne kadar 5,000'den fazla ötegezegen keşfedildi ve binlercesi daha onaylanmayı bekliyor. İlk ötegezegenler ancak 1990'larda keşfedildi; bu, gezegen sistemlerine dair anlayışımızda bizimkinin ötesinde önemli bir ilerlemeye işaret ediyordu.

Chandrayaan-3 itiş modülü öncelikle iniş modülü Vikram ve Pragyan'ı Ay'a taşımak için tasarlandı, ancak potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için SHAPE eklendi. SHAPE'in amacı, potansiyel olarak yaşanabilir veya yaşamı destekleyebilecek daha küçük ötegezegenlerin gelecekte keşfedilmesini sağlamaktır.

Modülün başlangıçta yaklaşık altı aylık bir ömre sahip olması beklenirken, hala önemli miktarda yakıtı kaldı ve bunun da çalışma ömrünü birkaç yıl uzatacağı tahmin ediliyor. Tahrik modülü iniş modülünden ayrıldığında, içinde 150 kg'ın üzerinde kullanılmamış yakıt kalmıştı. Geçtiğimiz 50 gün boyunca bu yakıtın bir kısmını kullanmış olmasına rağmen, hala Ay'ın yörüngesinde dönmeye devam edecek kadar yakıtı var.

Kaynaklar: TOI, NASA

Tanımlar:

– Yaşanabilir Gezegen Dünyasının Spektro-polarimetrisi (SHAPE): Chandrayaan-3 modülündeki bilimsel araç, Ay etrafındaki yörüngesi sırasında Dünya'nın yaşanabilir gezegen benzeri özelliklerini incelemek için tasarlanmıştır.

– Ötegezegen: Güneş sisteminin dışında bir yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen.