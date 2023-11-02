Chandrayaan-3 Ejecta Halo'da Yeni Bulgular

Chandrayaan-3 misyonunu inceleyen bilim insanları, ejekta hale fenomeni hakkında ilgi çekici bir keşifte bulundular. Chandrayaan-2 yörünge aracının yüksek çözünürlüklü pankromatik görüntü kamerası (OHRC), Vikram iniş aracının iniş alanını mükemmel bir şekilde yakaladı ve yerinde bir şekilde "fırlatma halesi" olarak adlandırılan devasa halka benzeri bir kraterin oluşumunu sergiledi. Bu çığır açıcı açıklama, Hindistan Uzaktan Algılama Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmadan geliyor.

Chandrayaan-3 misyonu, 23 Ağustos 2023'te ayın güney kutbuna başarıyla indi ve belirlenen iniş alanı daha sonra Hindistan'ın önemli ay ziyaretini anmak için Shiv Shakti Noktası olarak vaftiz edildi. Son çalışma, ay toprağının bileşimi ve özelliklerine yeni bir ışık tutuyor ve büyüleyici ay manzarasının daha net bir resmini çiziyor.

OHRC'nin yüksek çözünürlüklü pankromatik görüntüleri sayesinde bilim insanları, malzemelerin çarpma anında kuvvetli bir şekilde fırlatılmasıyla ortaya çıkan bir olay olan ejecta halesinin ayrıntılı görüntülerini yakalayabildiler. Bu görsel açıdan çarpıcı bulgu, Ay hakkındaki gizemleri çözmeye devam eden Chandrayaan-2 yörünge aracının teknolojik becerisini ve hassasiyetini güçlendiriyor.

SSS:

S: Ejecta halesi nedir?

C: Fırlatma halesi, çarpışma sırasında malzemelerin kuvvetli bir şekilde fırlatılması nedeniyle iniş alanında oluşan halka benzeri krater anlamına gelir.

Soru: Chandrayaan-3 görevindeki fırlatma halesini hangi teknoloji yakaladı?

C: Chandrayaan-2 yörünge aracının yüksek çözünürlüklü pankromatik görüntü kamerası (OHRC), fırlatma halesi fenomenini yakaladı.

Soru: Chandrayaan-3 misyonu ne zaman Ay'ın güney kutbuna indi?

C: Chandrayaan-3 misyonu 23 Ağustos 2023'te indi.

Soru: Shiv Shakti Noktasının önemi nedir?

C: Shiv Shakti Noktası, Hindistan'ın Ay'a yaptığı ziyaretin anısına seçilen Chandrayaan-3 misyonunun iniş alanının belirlenmiş adıdır.