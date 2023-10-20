Yeni Kanıtlar Geleneksel Avcı-Toplayıcı Cinsiyet Rollerini Zorluyor

Delaware Üniversitesi'nden antropoloji profesörü Sarah Lacy tarafından yürütülen son araştırma, tarih öncesi çağlarda erkeklerin avcı, kadınların ise toplayıcı olduğuna dair uzun süredir devam eden inancı çürütüyor. Notre Dame Üniversitesi'nden Lacy ve meslektaşı Cara Ocobock, Paleolitik döneme ait arkeolojik kanıtları ve literatürü incelediler ve rollerin her cinsiyete özel olarak atandığı fikrine çok az destek buldular. Ayrıca kadınların fiziksel olarak avlanma yeteneğine sahip olduğunu ve eski aletlerde, beslenmede, sanatta, cenaze törenlerinde ve anatomide her iki cinsiyet için eşitlik örneklerinin bulunduğunu da keşfettiler.

Lacy ve Ocobock'un araştırması, ilk kez 1968'de antropolog Richard B. Lee ve Irven DeVore tarafından popüler hale getirilen "Avcı Adam" teorisiyle doğrudan çelişiyor. Teori, avcılığın insanın evriminde çok önemli bir rol oynadığını ve tüm avcıların erkek olduğunu öne sürüyor. Lacy, bu teorinin geniş çapta kabul görmesini cinsiyet önyargısına bağlıyor ve bulgularının gelecekteki araştırmalar için varsayılan yaklaşım olacağını umuyor.

Araştırma ekibi ayrıca, bu faktörlerin kadınların avlanmasını engelleyip engellemediğini belirlemek için erkekler ve kadınlar arasındaki anatomik ve fizyolojik farklılıkları da araştırdı. Hız ve güç gerektiren aktivitelerde erkeklerin avantajlı olduğunu, dayanıklılık gerektiren aktivitelerde ise kadınların avantajlı olduğunu bulmuşlardır. Antik çağlarda avcılık için her iki aktivite grubu da gerekliydi. Ekip ayrıca kadınlarda daha belirgin olan östrojenin bu avantajı sağlamadaki rolünü de vurguladı.

Bu yeni araştırma, tarih öncesi toplumlarda cinsiyet rolleriyle ilgili uzun süredir benimsenen inanışlara meydan okuyor ve ilk insanların, özellikle de kadınların yaşamlarının daha fazla araştırılması gerektiğini vurguluyor. Lacy, tarih öncesi toplumları incelerken küçük topluluklarda esneklik ve emeğin paylaşılması fikrinin varsayılan varsayım olması gerektiğine inanıyor.

kaynaklar:

- Bilimsel amerikalı

– Amerikalı Antropolog

– Delaware Üniversitesi

– Notre Dame Üniversitesi

– Richard B. Lee ve Irven DeVore'dan “Avcı Adam”