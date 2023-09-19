Fizikçiler Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Verilerini Kullanarak Manyetik Tek Kutupları Araştırıyor

Fizikçiler uzun süredir manyetik tek kutupların (karşılıkları olmayan kuzey veya güney kutbuna sahip olan parçacıklar) varlığından şüpheleniyorlardı. Bu bulunması zor tek kutuplar henüz bulunamamış olsa da Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndan (LHC) elde edilen yeni veriler, araştırmacıların manyetik tek kutupların bulunabileceği olası enerji alanını daraltmasına olanak tanıdı.

Manyetik monopol kavramı ilk olarak fizikçi Paul Dirac tarafından önerildi. Manyetik tekkutupların varlığının kuantum mekaniğiyle tutarlı olabileceğini ve yükün bazı açıklanamayan özelliklerini açıklayabileceğini öne sürdü. Dirac'ın teorisine göre, tek bir tek kutup için mümkün olan en küçük manyetik yük, bir elektronun yükünün 68.5 katıdır; daha büyük tek kutuplar bunun katlarıdır.

1970'lerde manyetik tek kutupların araştırılması, genel görelilik ile kuantum mekaniğini birleştirmeyi amaçlayan teoriler için önemli bir test haline geldikçe ivme kazandı. Manyetik tek kutupların keşfine ilişkin raporlar ara sıra ortaya çıksa da, sıklıkla geri çekilmiş veya yanlış raporlama vakaları yaşanmıştır.

CERN'deki ATLAS işbirliği, LHC'den gelen verileri kullanarak, protonlar arasındaki yüksek enerjili çarpışmaların 4 TeV'ye kadar kütleli manyetik monopoller yaratabileceği iki olası mekanizmayı belirledi. Her iki mekanizma da protonlar tarafından sanal fotonların salınmasını içerir. Bir senaryoda, sanal bir foton kendi başına manyetik bir tek kutup oluştururken, diğerinde iki foton etkileşime girerek bir tek kutup oluşturur. Bu senaryolardan herhangi biri, Maxwell denklemlerindeki bozulan elektrik-manyetik ikili simetriyi yeniden sağlayacaktır.

ATLAS, dedektöründeki yük birikintilerini arayarak manyetik tek kutupların kanıtlarını arıyor. Bir tek kutup, elektronunkinden çok daha büyük bir yük taşıyacağından, onun birikimleri diğer atom altı parçacıkların birikimlerinden farklı olmalıdır.

ATLAS henüz manyetik tek kutupluların doğrudan kanıtını bulamamış olsa da, 2015-2018 LHC verilerine ilişkin analizleri, en küçük tek kutupluların olası kütlelerini ve üretim oranlarını üç katına kadar daraltmalarına olanak tanıdı.

Sonsuz bir arayış gibi görünse de fizik camiası manyetik tek kutupları bulmanın önemine inanıyor. Bunların keşfi yalnızca onların varlığını öngören teorileri doğrulamakla kalmayacak, aynı zamanda bu tekellerin kitleleri rakip teoriler arasında da ayrım yapabilecek.

Bu bulguları tartışan araştırma makalesi Journal of High Energy Physics'e gönderildi ve ArXiv.org'da ön baskı olarak mevcut.

kaynaklar:

– Phys.org

– CERN (ATLAS işbirliği)

– Yüksek Enerji Fiziği Dergisi (ön baskı)