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Seramik Çay Seti Sırlaması: Çayın Kateşin İçeriğini Nasıl Etkiler?

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
Seramik Çay Seti Sırlaması: Çayın Kateşin İçeriğini Nasıl Etkiler?

Çay, eski çağlardan beri tıbbi özellikleri ve kendine özgü lezzeti nedeniyle tüketilmektedir. Popülaritesi, antioksidan özelliklerine ve potansiyel sağlık yararlarına katkıda bulunan flavonoidlerin ve polifenollerin varlığından kaynaklanmaktadır. Çay demlemek, bu bileşiklerin çay yapraklarından ekstrakte edilmesini içerir; bu süreç, su sıcaklığı, demleme süresi ve hatta çay hazırlama kaplarında kullanılan malzemeler dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir.

Japonya'daki Nagoya Teknoloji Enstitüsü'nden (NITech) araştırmacılar tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, kateşin flavonoidlerinin tutulmasında seramik çay setleri üzerindeki sırlamanın rolüne ışık tuttu. Scientific Reports'ta yayınlanan çalışma, Japon çay takımlarında yaygın olarak kullanılan dört farklı ticari sırın (Oribe, Namako, Irabo ve Toumei) yeşil çayda en bol bulunan flavonoid olan kateşinlerin içeriği üzerindeki etkisini inceledi.

Seramik çay takımları üzerindeki sır kaplamalar temel olarak silikon, alüminyum, sodyum ve kalsiyum oksitler gibi feldspat minerallerinden oluşur ancak aynı zamanda onlara benzersiz görünüm ve doku kazandıran farklı metal oksit türlerini de içerir. Örneğin Oribe sır, canlı yeşil bir renk sağlayan bakır (Cu) oksitler içerirken, Namako sır, koyu mavi bir görünüm için kobalt (Co) oksitler içerir.

Çalışma, çay takımlarındaki sırların çaydaki kateşin miktarını oksitleyerek önemli ölçüde azalttığını, çayın lezzetini, aromasını ve sağlık yararlarını değiştirdiğini buldu. Bu renk değişiminin boyutu ve kateşin konsantrasyonundaki azalma, kullanılan sırın türüne bağlı olarak değişmiştir. Kateşinlerin oksidasyon süreci, kahverengimsi thearubiginleri ve kırmızımsı-turuncu theaflavini ve onun oksit pigmentlerini oluşturur.

Araştırmacılar, sır tozlarındaki metal oksit türlerinin katalizör görevi görerek kateşin moleküllerinin oksidasyonunu teşvik ettiğini açıkladı. Bu oksidasyon işlemi, belirli seramik çay setleri ile demlenmiş yeşil çayı, thearubiginler ve theaflavinler açısından zengin olan siyah çaya dönüştürebilir.

Bu çalışma, seramik çay takımlarında kullanılan sır malzemelerinin seçiminin, çaydaki kateşinler gibi faydalı bileşiklerin konsantrasyonunu önemli ölçüde etkileyebileceğini vurgulamaktadır. Sırların kateşinlerin bozunmasını nasıl etkilediğini anlamak, fonksiyonel materyallerin geliştirilmesi için değerli bilgiler sağlar ve düzenli çay içimi ve uzun vadeli insan sağlığı üzerinde etkileri vardır.

Kaynak: Nagoya Teknoloji Enstitüsü

By Mafo Brescia

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