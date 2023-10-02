Sandhill Vincinin Büyüleyici Hayatı

Kum tepesi turnası, Cariboo-Chilcotin bölgesini evi olarak gören olağanüstü bir kuştur. Bu antik yaratıklar, 2.5 mil kadar yol kat edebilen kendine özgü çağrılarıyla biliniyor. Sarmal nefes borularında, bu yüksek ve dalgalı sesleri üretmelerini sağlayan benzersiz bir özellik vardır.

Sandhill turnaları dünya çapında bulunan on beş turna türünden biridir ve Kanada'da yuva yapan tek türdür. Bu görkemli kuşlar, bir metreyi aşan boyları ve iki metrelik kanat açıklığıyla Kuzey Amerika'nın en büyük kuşları arasındadır. Barut grisi bir gövdeye, kırmızı bir alına, parlak beyaz yanaklara ve uzun siyah gaga ve bacaklara sahiptirler.

Bu kuşlar milyonlarca yıldır varlar ve nispeten değişmeden kaldılar. Uyum sağlama yetenekleri ve uzun süreli hafızaları muhtemelen hayatta kalmalarına katkıda bulunmuş ve şimdiye kadar var olan tüm türlerin %99'undan daha uzun ömürlü olmuştur. Turnalar tarih boyunca pek çok kültürde önemli bir yere sahip olmuştur ve Cariboo-Chilcotin'deki varlıkları gerçekten özeldir.

Kum tepesi turnaları tenha yuvalama alanlarını tercih eder; bu da genellikle yalnızca göç sırasında veya civcivleri olgunlaştığı yaz sonuna doğru görüldükleri anlamına gelir. Mart ve Mayıs ayları arasında Britanya Kolumbiyası'na varırlar ve Eylül ve Ekim ayları arasında güneye dönerler. Kur dansları, kuşların ömür boyu eş bulmasına yardımcı olduğundan ilkbaharda sıkça görülen bir manzaradır.

Bu kuşlar bataklıklar, bataklıklar, saman tarlaları ve meralar gibi çeşitli habitatlarda yerde yuva yapar ve yiyecek ararlar. Binlerce yıldır aynı göç kalıplarını izlemişler, yuvalama alanlarını yeniden kullanmışlar ve tanıdık bölgelere yerleşmişlerdir.

Sandhill turnalarının üreme hızı yavaştır; dişiler genellikle iki yumurta bırakır, ancak genellikle yalnızca bir civciv hayatta kalır. Genç turnalar erken gelişmiştir ve yumurtadan çıktıktan birkaç saat sonra yuvayı terk edebilirler. Üremeyen turna sürüsüne katılmadan önce yaklaşık dokuz ila on ay boyunca ebeveynlerinin yanında kalırlar.

Kum tepesi turnaları geçmişte neredeyse yok olma tehlikesinden kurtulmayı başarmış olsa da, insan faaliyetleri yaşam alanlarına yönelik tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kırma ve sulak alan üzerine baraj kurma gibi faaliyetlerden kaynaklanan rahatsızlıklar, yuvalama ve yiyecek arama alanlarını bozabilir. Rüzgar santralleri aynı zamanda onların göç yollarını da etkilemektedir ve bunların yerleşimi yeniden değerlendirilmelidir.

Nüfusu on binin altında olan turnanın göç alanı ve yuvalama alanlarının korunması büyük önem taşıyor. İnsan faaliyetleri sırasında habitatları üzerindeki etkinin en aza indirilmesi, hayatta kalmalarını sağlamak için çok önemlidir. Civcivlerin hayatta kalma oranlarının düşük olması ve üreme yaşlarının geç olması nedeniyle bu hassas kuşlar, uygun şekilde korunmadığı takdirde kolaylıkla tehdit altındaki türler haline gelebilir.

kaynaklar:

– CaribooYaban Hayatı