Montaj Teorisini Anlamak: Evrim ve Fizik Arasındaki Arayüzü Keşfetmek

Evrim ve fizik genellikle iki ayrı alan olarak görülüyor, ancak saygın dergilerde yayınlanan son makaleler bu disiplinler arasında köprü kurmaya çalışıyor. Ancak bu makalelerden özellikle biri, zayıf yazımı ve evrim ile fizik arasındaki ilişkiyi yanlış sunması nedeniyle eleştirildi.

Kötü yazılmış makale, kombinatoryal kimyayı ve karmaşık moleküllerin oluşumunu mümkün kılan doğal koşullara dair içgörüler sunan Montaj Teorisini tanıtıyor. Ancak kimyager olan yazarlar, hatalı bir şekilde fizik ve biyolojinin uyumsuz olduğunu ileri sürmektedirler. Gerçekte evrim fizikle tamamen uyumludur ve bu uzun süredir kabul edilmektedir.

Montaj Teorisi, 'nesne' kavramını fizik yasalarıyla ilişkili olarak yeniden tanımlamayı amaçlayan bir çerçeve sunar. Teori, nesnelerin atomlar gibi fiziksel varlıkların yanı sıra insan dilleri ve memler gibi fiziksel olmayan kavramları da içerebileceğini öne sürüyor. Ancak makale bu teoriyi yeterince açıklayamıyor, bu da kafa karışıklığına neden oluyor ve anlaşılmasını engelliyor.

Montaj Teorisini daha iyi kavramak için kimya açısından düşünmek faydalı olacaktır. Basit kimyasallardan oluşan bir karışımı bir araya getirdiğinizi ve reaksiyonları gözlemlediğinizi hayal edin. Sonuç tipik olarak her biri basit kimyasalların rastgele düzenlenmesiyle bir araya getirilen polimerlerin bir kombinasyonu olacaktır. Ancak gerçekte sınırlı sayıda, oldukça tercih edilen kombinasyonları sıklıkla gözlemliyoruz. Bu, evrimin geniş potansiyel popülasyondan sınırlı sayıda işlevsel proteini nasıl seçtiğine benzer.

Montaj Teorisi, herhangi bir molekül popülasyonunun, mevcut kopya sayısıyla birlikte montaj için gereken minimum adım sayısının bir sonucu olarak görülebileceğini öne sürer. Bu, nihai popülasyonun erken montaj adımlarının geçmişinden ve beklenmedik durumlarından etkilendiğini kabul eder. Teori, rastgele bir araya getirilmiş polimerler ile tek bir monomerin birden fazla kopyasından oluşan polimerler arasında niceliksel olarak ayrım yapılmasında faydalıdır.

Montaj Teorisi potansiyel uygulamalara sahip olsa da, onun sınırlamalarını tanımak ve evrim ile fizik arasındaki ilişkiyi yanlış tanıtmaktan kaçınmak önemlidir. Evrim fizik yasalarıyla tutarlıdır ve mevcut çerçeveler içerisinde anlaşılabilir.

kaynaklar:

– Andriy Onufriyenko'nun orijinal kaynak makalesi