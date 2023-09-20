Okyanusların Karbondioksit Depolama ve İklim Değişikliğini Azaltma Potansiyeli

Dünya yüzeyinin önemli bir bölümünü (yaklaşık %70) kaplayan okyanuslar, iklim değişikliğine katkıda bulunan bir sera gazı olan karbondioksiti depolama özelliğine sahiptir. Okyanusların karbondioksiti yakalama ve tutma kapasitesi, karbon tutumunun dinamiklerini ve potansiyelini anlamak amacıyla bilim adamları tarafından kapsamlı bir şekilde inceleniyor.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) ve ortakları, okyanuslardaki karbon depolamasının çeşitli yönlerini araştırmak için araştırmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, karbonun okyanuslara nasıl girdiğini, halihazırda tutulan karbon miktarını, artan yakalama potansiyelini ve karbon tutma süresini belirlemeyi amaçlıyor. Ek olarak bilim insanları, depolama sürecini geliştirmede ve okyanus asitlenmesini azaltmada belirli minerallerin rolünü araştırıyorlar.

USGS'nin odaklandığı alanlardan biri gelgit sulak alanlarından okyanuslara taşınan karbondur. Gelgit sulak alanları kara ve deniz arasında bir bağlantı görevi görüyor ve bu bölgelerdeki bitkiler atmosferdeki karbondioksiti emiyor. Bu karbonun bir kısmı bitkilerin köklerinde ve toprağında depolanırken, bir kısmı da deniz suyuna aktarılıyor. Geri kalan karbon, karbondioksit olarak atmosfere geri verilir. Bu karbon hareketini incelemek, okyanus asitlenmesinin azaltılmasına yönelik değerli bilgiler sağlar.

USGS liderliğindeki bir başka proje, okyanuslardaki karbon depolamasını artırmak için olivin mineralinin kıyı şeridine eklenmesi potansiyelini inceliyor. Olivinin doğal olarak karbondioksiti emdiği biliniyor ve kıyı bölgelerine açık yeşil kum şeklinde verilebiliyor. Araştırmacılar olivinin deniz suyunun kimyasını nasıl değiştirdiğini ve sulak alanlardan salınan karbondioksiti etkili bir şekilde yakalayıp tutabildiğini araştırıyorlar.

Bu bilimsel çabalar, arazi yönetimi ve kıyı restorasyonu ile ilgilenen hükümetler, kuruluşlar ve özel kuruluşlar için karar alma süreçlerini bilgilendirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Okyanuslardaki karbon depolama yeteneklerini anlamak, altyapının planlanmasına, deniz seviyesi yükselmesi ve erozyonun ele alınmasına ve atmosferik karbonun azaltılmasına yönelik stratejilerin değerlendirilmesine yardımcı olur.

USGS, ekosistemler ve atmosfer arasındaki gaz değişimini izlemek için şeffaf silindir odaları da dahil olmak üzere karbon değişimini ölçmek için çeşitli yöntemler kullanır. Sulak alanlar ile okyanus arasındaki su akışını ölçmek ve su kimyasını analiz etmek için sensör teknolojisi kullanılıyor. Bilim insanları, bu ölçümleri uydu görüntüleriyle birleştirerek sulak alanlardaki karbonun hareketini ve okyanuslarda artan karbon depolama potansiyelini tahmin edebiliyor.

Bu araştırma çabaları için işbirlikçi ortaklıklar çok önemlidir. USGS, bilgi tabanını genişletmek ve karbon tutumunda yenilikçiliği teşvik etmek için federal kurumlar, akademik kurumlar ve endüstri ortaklarıyla birlikte çalışır. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Derneği, Ulusal Park Servisi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü gibi ortaklar, kapsamlı çalışmaları kolaylaştırmak için uzmanlık ve kaynaklara katkıda bulunuyor.

Genel olarak, okyanusların karbondioksit depolama potansiyelini araştıran bilim insanları, iklim değişikliğini etkili bir şekilde hafifletme stratejilerinin kapılarını açıyor. Sulak alanların ve okyanusların karbon döngüsündeki rolünü anlamak, insan kaynaklı karbon emisyonları ve iklim değişikliğine yönelik kapsamlı bir yaklaşıma katkıda bulunur.

Tanımlar:

– Karbon tutumu: Atmosfere salınımını azaltmak için karbondioksitin yakalanması ve depolanması işlemi.

– Okyanus asitlenmesi: Dünya okyanuslarının pH'ında devam eden düşüş, esas olarak atmosferden karbondioksitin emilmesinden kaynaklanmaktadır.

– Olivin: Doğal olarak karbondioksiti emen ve okyanuslardaki karbon depolamasını arttırmak için kullanılabilen bir mineral.

kaynaklar:

– ABD Jeolojik Araştırması (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

– Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)

– Milli Park Hizmeti

– Woods Hole Oşinografi Enstitüsü

– Vesta

– Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)

– Connecticut Üniversitesi

– Smithsonian Çevre Araştırma Merkezi

– Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Doğu Körfezi

– New York Şehir Koleji

– Silvestrum İklim Associates