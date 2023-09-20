Hindistan'ın Aditya L1 Uzay Aracı Güneş Patlamaları ve CME'leri Kullanabilecek Şekilde Donatıldı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kısa süre önce uzay aracı Parker Solar Probe'un güçlü bir koronal kütle fırlatma (CME) bulutundan geçerken görüntülerini paylaştı. Bu CME, Güneş'in koronasından uydulara ve uzay araçlarına potansiyel olarak zarar verebilecek güçlü bir atılımdır. Hindistan'ın Aditya L1 uzay aracının hedefine dört ay içinde ulaşması beklenirken, CME'nin görev üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişeler ortaya çıkıyor.

Bu korkulara rağmen Aditya L1 uzay aracının bu tür olaylara dayanmasına yardımcı olabilecek iki avantajı var. Birincisi, NASA'nın Güneş'e 6.9 ​​milyon kilometre uzaklıktan yaklaşan Parker Güneş Sondası'nın aksine, Güneş'ten oldukça uzakta bulunuyor. Aditya L1 ise Dünya'dan yaklaşık 1.5 milyon kilometre uzakta. Bu mekansal fark daha yüksek düzeyde koruma sağlayabilir.

Ayrıca Aditya L1 uzay aracı, onu aşırı radyasyon ve CME bulutları gibi uzayla ilgili tehlikelerden korumak için tasarlanmış özel alaşımlar ve maddelerle donatılmıştır. Bu özellik, uzay aracının Güneş'e yakınlığından kaynaklanan olası risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlar.

Aditya L-1, Hindistan'ın ilk güneş enerjisi misyonudur ve yakın zamanda 15 Eylül'de dördüncü Dünya bağlantılı manevrasını tamamladı. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) ile diğer altı ulusal enstitü arasındaki işbirliği, Güneş'in fotosferini, renk küresini ve koronayı incelemeyi amaçlıyor. gelişmiş elektromanyetik parçacık ve manyetik alan dedektörlerini kullanır.

Sağlam tasarımı ve koruyucu önlemleriyle Aditya L1 uzay aracı, Güneş'i ve onun davranışını anlamamıza önemli ölçüde katkıda bulunacak şekilde iyi bir konuma sahiptir. Bu görev, Hindistan'ın uzay araştırma programı için çok önemli bir adımı temsil ediyor ve ülkenin teknolojik gücünü ve bilimsel araştırmalara olan bağlılığını sergiliyor.

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