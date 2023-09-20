İrlanda Kuzey Işıklarının Çarpıcı Gösterimini Yaşayabilir

İrlandalı yıldız gözlemcileri, 23 Eylül'de Kuzey Işıkları'nın dikkate değer bir gösterisine tanık olma fırsatına sahip olabilir. Eylül ekinoksu, özellikle İrlanda'nın kuzeyindeki kırsal kıyı şeridinde muhteşem bir aurora borealis gösterisine yol açabilir. Hava koşullarına bağlı olarak ışıkların Mayo, Ashbourne ve Dublin gibi diğer bölgelerde de görülebilme ihtimali var. Kuzey Işıkları, parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşiminden kaynaklanan göz kamaştırıcı yeşil, pembe ve kırmızı tonlar sergiliyor.

Astronomy Ireland dergisinin editörü David Moore, ekinoksun, Dünya'nın Güneş'e doğru eğimi nedeniyle Kuzey Işıklarını görme olasılığını artırdığını açıkladı. Sakin bir güneş bu olaya tanık olma şansını ortadan kaldırabilirken, ekinoks sırasında güneşte meydana gelen ufak bir patlama bile auroranın ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Moore, İrlanda'nın kuzey kıyısında yaşayanların, uzaktaki şehir ışıklarının herhangi bir müdahalesi olmadan Atlantik Okyanusu'na bakabilecekleri için daha iyi bir görüşe sahip olacaklarını öne sürdü.

Ancak Moore, büyük ölçüde hava koşullarına bağlı olduğundan, gösterinin tamamını gözlemleme konusunda fazla umutlu olunmaması konusunda uyardı. İrlanda'nın öngörülemeyen hava durumu genellikle bulutlarla sonuçlanır ve bu da manzarayı engelleyebilir. Bununla birlikte, ülkede gökyüzünün açık olduğu zamanlar da mevcut ve 23 Eylül için yapılan son hava tahmini, bir yağmur döneminin ardından gökyüzünün açık olabileceği ihtimalini gösteriyor. Bu, gece gökyüzünde göz kamaştırıcı bir gösteriyi sabırsızlıkla bekleyen İrlanda'daki yıldız gözlemcileri için bir miktar umut sunuyor.

Kaynaklar: Astronomy Ireland Dergisi, Met Eireann