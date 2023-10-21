Gelişmiş Görüntüleme Kaliforniya'nın Long Valley Caldera'sına dair içgörüleri ortaya koyuyor

Caltech'teki bilim adamları, Kaliforniya'nın hareketsiz bir süper yanardağ olan Long Valley Caldera'sındaki artan sismik aktiviteyi araştırmak için gelişmiş görüntüleme tekniklerinden yararlandı. Geçtiğimiz birkaç on yılda, Doğu Sierra Nevada dağlarındaki bu bölge, deprem sürüleri ve zemin enflasyonu yaşadı ve bu olaylar sırasında zemin yılda yaklaşık yarım inç yükseldi.

Profesör Zhongwen Zhan liderliğindeki araştırma ekibi, Long Valley Caldera'nın yerkabuğuna 10 kilometreye kadar nüfuz eden son derece ayrıntılı yeraltı görüntülerini üretti. Bulguları 18 Ekim'de Science Advances dergisinde yayınlandı. Görüntüler, yanardağın magma odasının, sıvı magmanın soğuması ve katılaşmasıyla oluşan, kristalize kayadan oluşan katılaşmış bir kapakla kaplandığını ortaya koyuyor.

Bu yer altı görüntülerini oluşturmak için bilim insanları depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların ölçülmesini içeren bir teknik kullandılar. Dağıtılmış akustik algılama (DAS) adı verilen bir yöntemi kullanarak sismik ölçümler yapmak için internet hizmetlerinde kullanılanlara benzer fiber optik kablolar kullandılar. Long Valley Caldera'yı görüntülemek için kullandıkları 100 kilometrelik kablo, 10,000 tek bileşenli sismometreye eşdeğerdi.

Ekip, 18 aylık bir süre boyunca çoğu insan tarafından hissedilemeyecek kadar küçük olan 2,000'den fazla sismik olay kaydetti. Bu araştırma, ilk kez DAS kullanılarak bu kadar derin, yüksek çözünürlüklü görüntülerin üretildiğini gösteriyor. Yerel tomografiyi kullanan önceki çalışmalar, yalnızca yaklaşık 5 kilometre derinlikteki sığ yüzey altı ortamına odaklanmıştı ya da daha düşük çözünürlükle daha geniş bir alanı kapsıyordu.

Profesör Zhan, "Bölgenin başka bir süper volkanik patlamaya hazırlandığına inanmasak da, soğuma süreci depremlere ve küçük patlamalara neden olacak kadar gaz ve sıvı açığa çıkarabilir" diye açıklıyor. Örneğin, Mayıs 1980'de Long Valley Caldera'da 6 büyüklüğünde dört deprem yaşandı.

Ekibin gelecek planları, 200 kilometrelik bir kablo kullanarak yerkabuğunun daha da derinlerine inmeyi ve yaklaşık 15 ila 20 kilometre derinliğe ulaşmayı içeriyor. Bu, kalderanın genellikle "atan kalbi" olarak anılan magma odasının daha fazla araştırılmasına olanak tanıyacak. Bu çalışmada DAS teknolojisinin kullanılması, diğer bölgelerde de kabuk dinamikleri anlayışımızı geliştirme potansiyelini vurgulamaktadır.

kaynaklar:

– Scitech Günlük

– Bilim Gelişmeleri