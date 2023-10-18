Magnetar SGR J1830–0645'in Patlama Aktivitesi AstroSat ile Gözlemlendi

Gökbilimciler, son patlama etkinliği sırasında SGR J1830-0645 adlı bir magnetarı gözlemlemek için Hindistan'ın AstroSat uzay aracını kullandılar. Gözlem kampanyasının bulguları, bu magnetarın davranışı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.

Magnetarlar, Dünya'nın manyetik alanından katrilyon kat daha güçlü, inanılmaz derecede güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızlarıdır. Bu manyetik alanlar bozuldukça yüksek enerjili elektromanyetik radyasyonun yayılmasına neden olur. Magnetarlar genellikle gençtir ve manyetosferlerinde güçlü zamansal değişkenlik sergilerler.

SGR J1830–0645, 10 Ekim 2020'de NASA'nın Swift uzay aracı tarafından yumuşak, kısa bir gama ışını patlaması yaydığında keşfedildi. Yaklaşık 10.41 saniyelik bir dönüş süresine ve 24,000 yıllık bir dönüş yaşına sahiptir. SGR J1830-0645'in dipol manyetik alanı yaklaşık 550 trilyon Gauss'luk bir güce sahiptir.

Hindistan'ın Bangalore kentindeki Raman Araştırma Enstitüsü'nden Rahul Sharma liderliğindeki bir gökbilimci ekibi, AstroSat'ın Yumuşak X-ışını Teleskobu (SXT) ve Geniş Alan X-ışını Oransal Sayacı'nı (LAXPC) kullanarak SGR J1830-0645'i gözlemledi. Zamanlama ve spektral analizler gerçekleştirerek saniyenin altındaki kısa X-ışını patlamalarını, 0.9-10 keV'lik titreşimleri, enerjiyle darbe profillerindeki değişiklikleri, darbeli fraksiyondaki önemli değişiklikleri ve 6.4 keV'lik bir emisyon çizgisini tespit ettiler.

Emisyon çizgisinin varlığı, nötron yıldızının yakınında, demirin floresansına neden olan nispeten soğuk malzemenin bulunabileceğini düşündürmektedir. Gökbilimciler toplamda ortalama 67 milisaniye süren 33 patlama gözlemledi. En parlak patlama yaklaşık 90 milisaniye sürdü.

SGR J1830-0645'in darbeli fraksiyonu, artan enerjiyle, yaklaşık 5 keV'ye kadar artarak ve ardından hızla düşerek önemli bir evrim gösterdi. Bu davranış diğer magnetarlarda gözlemlenenlerden farklıdır. Çalışma ayrıca SGR J1830-0645'in yumuşak X-ışını bandındaki çoğu magnetarın tipik spektral özelliklerine sahip olduğunu ve iki termal bileşenden ve termal olmayan bir güç yasası bileşeninden oluştuğunu buldu.

Bu araştırma, magnetar SGR J1830-0645'in patlama aktivitesi sırasındaki özelliklerine dair değerli bilgiler sağlıyor. Gökbilimciler magnetarları bu şekilde inceleyerek emisyonlarının ardındaki mekanizmaları ve manyetik alanların dinamiklerini daha iyi anlayabilirler.

Kaynak: Rahul Sharma ve diğerleri, SGR J1830-0645 magnetarının tespit edilen ilk X-ışını patlaması sırasında AstroSat gözlemi, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04079