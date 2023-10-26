Uluslararası Uzay İstasyonundaki Soğutucu Sızıntısı Rus Kozmonotların Uzay Yürüyüşünü Engelledi

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub'un uzay yürüyüşü sırasında küçük bir aksilikle karşılaştı. Rusya'nın Nauka laboratuvar modülündeki yedek radyatördeki bir sızıntıyı incelerken, beklenmedik bir şekilde bir soğutma sıvısı kabarcığı dışarı sızdı ve güvenlikleri konusunda endişelere yol açtı. Kozmonotlara bölgeyi derhal terk etmeleri talimatı verildi, ancak daha sonra soğutucunun kıyafetlerine temas etmediği belirlendi.

Kozmonotların güvenliğini sağlamak ve kirletici maddelerin ISS ortamına girmesini önlemek için uzay yürüyüşü yapan ikili, istasyona tekrar girmeden önce kıyafetlerini ve aletlerini sildi. Ek olarak uzay ajansı, soğutucunun kalan izlerini ortadan kaldırmak için ISS içinde ek filtreleme önlemleri uyguladı.

Bu olay, ISS'ye bağlı Rus donanımından üçüncü kez soğutma sıvısı sızıntısının meydana gelmesine işaret ediyordu. Daha önce Aralık 2022'de Soyuz uzay aracında ve Şubat ayında Russian Progress 82 yük gemisinde sızıntılar gözlemlenmişti ve bunların her ikisi de başlangıçta dış etkilere atfedildi. Ancak bu tür olayların tekrarlaması donanımın bütünlüğüne ilişkin soruları gündeme getiriyor.

Soğutma sıvısı sızıntısına rağmen NASA, ISS'deki operasyonların her zamanki gibi devam ettiğini savunuyor. Geciken uzay yürüyüşü yeniden planlanacak ve NASA astronotlarının yakın gelecekte istasyonun dışına çıkması planlanıyor.

SSS:

Soru: Rus kozmonotların uzay yürüyüşü sırasındaki aksamaya ne sebep oldu?

C: Nauka laboratuvar modülündeki yedek radyatörden bir soğutma sıvısı kabarcığı sızdı.

S: Soğutma sıvısı kozmonotların elbiseleriyle temas etti mi?

C: Hayır, soğutucunun elbiselerine ulaşmadığı doğrulandı.

Soru: Kozmonotların güvenliği nasıl sağlandı?

C: Kozmonotlar, ISS'ye tekrar girmeden önce soğutucu izlerini ortadan kaldırmak için elbiselerini ve aletlerini sildiler.

S: ISS'de daha önce soğutma sıvısı sızıntısı oldu mu?

C: Evet, ISS'ye bağlı Rus donanımlarıyla ilgili daha önce iki olay yaşanmıştı.

S: Bu olayların ardından donanımın bütünlüğü konusunda herhangi bir endişeniz var mı?

C: Soğutma sıvısı sızıntılarının tekrarlaması donanımın bütünlüğüyle ilgili soruları gündeme getiriyor.