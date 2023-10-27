Uzay İstasyonu Soğutucu Sızıntısı Rus Donanımı Hakkında Sorulara Yol Açtı

Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) bağlı bir radyatörden soğutma sıvısı sızıntısını içeren yakın tarihli bir olay, Rus donanımının bütünlüğüne ilişkin endişeleri ortaya çıkardı. Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub'un uzay yürüyüşü sırasında, Rusya'nın Nauka laboratuvar modülündeki yedek radyatörden bir soğutma sıvısı kabarcığı fışkırdı. Kozmonotlar acil bir tehlike altında olmasa da güvenlik nedeniyle bölgeyi terk etmeleri talimatı verildi.

Soğutma sıvısı sızıntısı, ISS'ye bağlı Rus donanımının karıştığı bir dizi olayın sonuncusu. Rus yetkililere göre, 2022 yılında istasyona kenetlenen bir Soyuz uzay aracında mikrometeorit çarpmasının neden olduğu bir sızıntı yaşandı. Kısa bir süre sonra, bir Rus İlerleme yük gemisi de yine dış etkiye atfedilen soğutma sıvısı sızıntısına başladı. Şimdi üçüncü olayla birlikte Rus ekipmanlarının güvenilirliği konusunda sorular ortaya çıkıyor.

Bu endişelere rağmen NASA, ISS'deki operasyonların her zamanki gibi devam ettiğini savunuyor. Gecikmeli uzay yürüyüşleri yeniden planlandı ve NASA astronotlarının hala uzay istasyonunun dışına çıkmaları planlanıyor. Olay, donanımın daha fazla incelenmesini gerektirdi ancak operasyonlarda herhangi bir acil değişiklik yapılmadı.

Nauka modülündeki sızıntı yapan radyatör, 2010 yılında Roscosmos'un uzay yürüyüşü sırasında ISS'ye eklendi. Modülün kendisi Temmuz 2021'de ISS'ye katılarak yeteneklerini genişletti. Yedek radyatör sızıntısı, ana radyatör hala düzgün çalıştığı için ISS operasyonlarında herhangi bir aksamaya neden olmadı.

Soğutma sıvısı sızıntısıyla ilgili araştırmalar devam ederken mühendisler olayın nedenini belirlemek için verileri inceliyor. Temel sorunları çözmek ve uzay istasyonunun ve mürettebatının devam eden güvenliğini sağlamak için hangi adımların atılacağı henüz belli değil.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Uluslararası Uzay İstasyonundaki soğutma sıvısı sızıntısına ne sebep oldu?



C: Bir uzay yürüyüşü sırasında, Rusya'nın Nauka laboratuvar modülündeki yedek radyatörden bir soğutma sıvısı kabarcığı sızdı.

Soru: Kozmonotlar acil bir tehlike altında mıydı?



C: Kozmonotlar acil bir tehlike altında değildi ancak güvenlikleri açısından bölgeyi terk etmeleri talimatı verildi.

S: Bu daha önce oldu mu?



C: Bu, ISS'ye bağlı Rus donanımından soğutucu sızıntısıyla ilgili üçüncü olay.

S: Soğutma sıvısı sızıntısı ISS operasyonlarını etkiliyor mu?



C: Ana radyatör hala düzgün çalıştığı için sızıntı ISS operasyonlarını aksatmadı.

Soru: Sorunu çözmek için hangi adımlar atılıyor?



C: Mühendisler şu anda soğutma sıvısı sızıntısının nedenini ve gelecekteki kazaları önlemeye yönelik olası adımları belirlemek için verileri inceliyor.

Soru: Uzay istasyonu operasyonlarında acil bir değişiklik var mı?



C: NASA, ISS'deki operasyonların her zamanki gibi devam ettiğini, uzay yürüyüşlerinin yeniden planlandığını ve astronotların hala istasyonun dışına çıkmaya hazır olduklarını belirtti.