Fotoğrafçı Nadir Güneş Tutulmasını Yakalamak İçin Bulut Örtüsünü Aştı

Kalın bulut örtüsü, Doğu Kootenay bölgesindeki dünkü halkalı güneş tutulmasının görüntüsünü bozma tehlikesi yarattı. Ancak bulutların aniden dağılması, Rockies Koleji Astronomi Laboratuvarı Teknisyeni Rick Nowell'in bu nadir olayın birkaç fotoğrafını çekmesine olanak sağladı. Nowell, gerekli ekipmanın bulunması ve teleskopun optimum odaklama için ayarlanması da dahil olmak üzere, tutulmayı fotoğraflamak için gereken çabayı anlattı. Nowell, zorluklara rağmen tutulmanın en iyi fotoğrafını çekmeyi başardı, hatta iki güneş lekesini bile yakaladı.

Kısmi tutulma 9 Ekim Cumartesi günü sabah 11:14'de başladı ve Ay, saat 67:10'te zirve noktasındayken Güneş'in %25'sini kapsıyordu. Nowell'in bu olayı başarıyla yakalaması onun kararlılığının ve teknik becerisinin bir kanıtıdır.

Tutulma fotoğrafçılığı, özel ekipman ve bilgi gerektiren karmaşık bir çaba olabilir. Nowell'in bahsettiği terimlerden bazıları Celestron teleskopu, odak düşürücü, görsel arkalık, Crayford odaklayıcı ve bulucu dürbünü içerir. Bunların hepsi tutulmalar gibi gök olaylarının net ve doğru görüntülerinin yakalanmasında rol oynayan araçlardır.

Güneş tutulmasını uygun göz koruması olmadan izlemenin tehlikeli olabileceğini ve potansiyel olarak kalıcı göz hasarına neden olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle, Nowell'in beyaz filtre kutusu kapağını projeksiyon ekranı olarak kullandığında açıkladığı gibi, bir güneş filtresi kullanmak veya tutulmayı dolaylı olarak projeksiyon tekniklerini kullanarak görüntülemek çok önemlidir.

Kaynak: e-KNOW (URL sağlanmadı)