Karayip Kutu Denizanasının İnanılmaz Öğrenme Yetenekleri

Yeni araştırmalar, Karayip kutu denizanasının, küçük boyutlarına ve beyin eksikliğine rağmen, görsel ipuçlarını kullanarak engellerden kaçınmayı öğrenebildiklerini ortaya çıkardı. "İlişkisel öğrenme" olarak bilinen bu bilişsel yetenek, bu kadar ilkel bir sinir sistemine sahip hayvanlarda daha önce hiç gözlemlenmemişti. Meyve sinekleri veya fareler gibi beyni olan daha gelişmiş hayvanlarla karşılaştırıldığında denizanası benzer düzeyde performans gösterir.

Tripedalia sistofora olarak da bilinen Karayip kutu denizanası, bulanık sularda ve batık mangrov köklerinde gezinme yeteneğiyle bilinir. Bu, kırılgan jelatinimsi vücutlarına zarar verebilecek riskler oluşturur, ancak rhopalia adı verilen dört görsel duyu merkezi sayesinde zarardan kaçınabilirler. Her rhopalium mercek şeklinde gözler ve yaklaşık bin nöron içerir. Buna karşılık meyve sineklerinin beyinlerinde 200,000 nöron bulunur.

Karayip kutu denizanası, beyinsiz olmasına rağmen, gelecekteki sorunları tahmin etmeyi ve bunlardan kaçınmayı içeren bir tür öğrenilmiş davranış olan "operant koşullandırma" sergiler. Başyazar Anders Garm, bu kapasitenin, Pavlov'un köpeklerle yaptığı deneylerle meşhur olduğu gibi, klasik koşullanmadan daha karmaşık olduğunu açıklıyor. Denizanasının yeteneklerini test etmek için araştırmacılar, onları mangrov köklerini taklit edecek şekilde değişen koyulukta şeritler içeren cam duvarlı bir tanka yerleştirdiler. Denizanası, duvarlara çarpmaktan kaçınarak, çubukların en az görülebildiği alanlarda gezinmeyi hızlı bir şekilde öğrendi.

Araştırmacılar bulgularının az sayıda nörona sahip hayvanların hala öğrenebildiği fikrini desteklediğine inanıyor. Bu, öğrenmenin sinir sistemlerinin temel bir özelliği olabileceğini düşündürmektedir. Denizanası, deniz anemonları ve mercanları içeren hayvan grubu olan Cnidarians, diğer hayvanların ve hatta insanların çoğunluğu için bir "kardeş gruptur". Bu, ortak bir atanın yaklaşık 500 milyon yıl önce ilişkisel öğrenme yeteneğine sahip bir sinir sistemi geliştirmiş olabileceğini gösteriyor.

kaynaklar:

– Dergi: Güncel Biyoloji