Cerrah, Çocuğun Kalıcı Göz Hasarından Sonra Ebeveynlere Oyuncak Olarak Lazer Kalem Almamaları Çağrısında Bulundu

Danışman bir pediatrik göz doktoru, 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun kalıcı göz hasarına uğraması vakasının ardından ebeveynlere, çocuklarının oyuncak olarak lazer kalemlerle oynamasına izin vermemeleri için yalvarıyor. Harry olarak bilinen çocuk bu yılın başlarında merkezi görüşünü kaybetti ve testler retinasında büyük hasar olduğunu gösterdi. Artık aylık enjeksiyonlar yapılıyor ancak görme yeteneği hiçbir zaman tam olarak geri gelmeyebilir.

Harry'yi tedavi eden cerrah Aabgina Shafi, Yorkshire'daki diğer dört çocuğun da lazer kalemlerin neden olduğu benzer hasar nedeniyle şu anda tedavi gördüğünü açıkladı. Bayan Shafi, bu cihazların verdiği hasarın körlük veya diğer geri dönüşü olmayan yaralanmalarla sonuçlanabileceğini ve ömür boyu takip gerektirebileceğini vurguladı. Hareket halindeki bir araca lazer tutmak yasa dışı olsa da, Birleşik Krallık'ta lazer kalem satmak ve sahip olmak yasaldır.

Bayan Shafi, piyasada bulunan pek çok lazer kalemin AB güvenlik standartlarına uygun olmadığını, bazılarının etikette belirtilen gücü aştığını açıkladı. Çocuklar bu kalemleri balon patlatmak için kullanmaktan keyif alsalar da, kalemleri gözlerine doğrultmanın ciddi zararlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Harry'nin ailesi hasarın nedenini onu bir gözlükçüye götürdükten sonra keşfetti. Testler UV hasarını ortaya çıkardı ve işte o zaman annesi onun bir lazer kaleme sahip olduğunu hatırladı. Testler, sağ gözündeki yaralanmanın yanı sıra sol gözünde de hasar olduğunu gösterdi, ancak görüşü şu anda etkilenmemiş durumda.

Lazer kalemi internetten satın alan Harry'nin annesi pişmanlığını dile getirerek diğer ebeveynleri de aynı hatayı yapmamaya çağırdı. Kariyer beklentileri ve araba kullanma yeteneği de dahil olmak üzere, oğlunun hayatı üzerindeki potansiyel uzun vadeli etkiyi vurguladı.

Bu durum ebeveynlere çocuklarına oyuncak alırken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Lazer kalemler zararsız gibi görünse de yanlış kullanıldığında ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Hem üreticilerin hem de tüketicilerin güvenliği ön planda tutması ve ürünlerin gerekli standartları karşıladığından emin olması büyük önem taşıyor.

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– [BBC Haberleri](kaynak)