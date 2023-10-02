Karbon Tutulmasında Kuzey ve Ilıman Ormanların Rolü

Uluslararası bir araştırma ekibi, uydu görüntüleri için çığır açan bir analiz yöntemi kullanarak, 2010 ile 2019 yılları arasında küresel orman biyokütlesindeki yıllık değişiklikleri başarıyla haritalandırdı. Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu (CEA) ve INRAE ​​tarafından koordine edilen çalışma, ana karbon farklı orman biyomlarında yutulur.

Araştırmacılar, kuzey ve ılıman ormanların önemli miktarda karbondioksit emerek birincil küresel karbon yutakları haline geldiğini buldu. Buna karşılık ormansızlaşmaya, yangına ve kuraklığa maruz kalan tropik ormanlar neredeyse karbon nötrdür. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bu bulgular, daha etkili iklim değişikliği azaltma stratejileri geliştirmek için tahmine dayalı karbon yutma modellerinde genç ormanları ve orman bozulmasını hesaba katmanın önemini vurguluyor.

Bitki biyokütlesindeki artışlarla elde edilen karbon tutulması, iklim değişikliğinin azaltılmasında hayati bir rol oynuyor. Biyokütle karbon dengesi bitki büyümesi, orman örtüsünün genişlemesi, hasat, ormansızlaşma, bozulma, ağaç ölümleri ve doğal bozulmalar gibi faktörler tarafından belirlenir. Biyokütle karbon stoklarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi, iklim değişikliğinin ve insan faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki etkilerini anlamak ve tahmin etmek açısından çok önemlidir; bu da etkili iklim değişikliği azaltım politikalarının geliştirilmesine olanak tanır.

Bitki örtüsü verilerini elde etmek için araştırmacılar, özellikle L-band bitki örtüsü optik derinliği (L-VOD) yöntemini kullanarak Toprak Nemi ve Okyanus Tuzluluğu (SMOS) uydusunu kullandılar. Bu benzersiz yaklaşım, küresel ölçekte ortalama yer üstü karbon stoklarının tahmin edilmesini sağladı. Bununla birlikte, L-VOD'un yaygın olarak uygulanması, insan faaliyetlerinden kaynaklanan radyo frekansı girişimi ve bitkisel su içeriğine olan hassasiyet nedeniyle sınırlamalara sahiptir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için araştırma ekibi, girişim etkilerini en aza indirgemek amacıyla zamansal sinyal ayrıştırma tekniklerini içeren bir çift filtre geliştirdi. 2010'dan 2019'a kadar karasal ekosistemlerdeki toplam canlı biyokütle karbonunun mekansal ve zamansal dağılımını hesaplamak için yer üstü biyokütle verilerini ve yer üstü ve yer altı biyokütle oranının küresel bir haritasını kullandılar.

Sonuçlar, karasal biyokütle karbon stoklarının 500'dan 2010'a yılda yaklaşık 2019 milyon metrik ton arttığını gösterdi. Kuzey ve ılıman ormanlar, küresel karbon yutağına birincil katkıda bulunanlar olarak ortaya çıkarken, tropik ormanlar, ormansızlaşma ve ağaç ölümleri nedeniyle küçük karbon kaynakları haline geldi. kuraklıktan kaynaklanmaktadır. Bulgular ayrıca, yaşlı tropikal ormanların neredeyse karbon nötr olduğu, genç ve orta yaşlı ılıman ve kuzey ormanlarının ise en büyük karbon yutakları olduğu orman yaşının önemini de vurguladı.

Bu bulgular, tüm yaşlı ormanların büyük karbon yutakları olduğunu varsayan ve orman bozulmasının ve ormansızlaşmanın tropik ormanlar üzerindeki etkisini hesaba katmayan mevcut tahmin modellerine meydan okuyor. Karbon yutaklarının dinamiklerini küresel düzeyde anlamak, orman yaşının ve bozulmasının dikkate alınmasını gerektirir. Bu bilgi, daha etkili iklim değişikliği azaltım politikalarının geliştirilmesine bilgi sağlayabilir.

Kaynak: Yang, H. ve diğerleri, Son on yılda kuzeydeki genç ormanların büyümesinin hakim olduğu biyokütle karbon stokundaki küresel artış. Doğa Jeolojisi (2023). DOI: 10.1038/s41561-023-01274-4.