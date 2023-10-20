Devasa Keşif: Bilim İnsanları Bugüne Kadarki En Uzak ve En Parlak Hızlı Radyo Patlamasını Tespit Etti

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, hızlı radyo patlamaları (FRB'ler) araştırmasında şaşırtıcı bir keşifte bulundu. FRB 20220610A adlı bir FRB tespit ettiler; bu, yalnızca şimdiye kadar kaydedilen en uzak mesafe değil, aynı zamanda şimdiye kadar gözlemlenen en parlak mesafelerden biri. FRB 20220610A'dan gelen FRB sinyalinin geçen yılın haziran ayında Dünya'ya ulaşması yaklaşık sekiz milyar yıl sürdü; bu da onu önceki mesafe rekorunu elinde bulunduran kişiden yaklaşık yüzde 50 daha yaşlı hale getiriyor.

FRB 20220610A'nın yalnızca birkaç milisaniyede açığa çıkardığı enerjinin Güneş'in 30 yılda ürettiği enerjiye eşdeğer olduğu tahmin ediliyor. Bu inanılmaz parlaklık, FRB 20220610A'yı daha önce bulunan FRB'lerin çoğundan ayırıyor. Aslında, daha önce Avustralya Kilometre Kare Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) tarafından tespit edilen 55 FRB'den biri hariç hepsinden daha parlaktır.

Avustralya liderliğindeki ekip, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu kullanılarak gerçekleştirilen takip gözlemleri sonucunda, FRB 20220610A'nın muhtemelen birleşen bir gökada çifti veya üçlüsünden kaynaklandığı sonucuna vardı. Bu bulgu, FRB'lerin nedenini çevreleyen bazı teorilerle uyumludur, ancak süpernova ve magnetar nötron yıldızları gibi diğer olası açıklamalar da önerilmiştir.

FRB'lerin bilinmeyen kökenlerine rağmen, bu büyüleyici olgular araştırmacılara evrenin kütlesini tahmin etme fırsatı sunuyor. Projenin eşbaşkanlarından Profesör Ryan Shannon, evrendeki eksik maddenin potansiyel olarak hızlı radyo patlamaları kullanılarak tespit edilebileceğini açıklıyor: “Hızlı radyo patlamaları, bu iyonize malzemeyi algılıyor. Neredeyse tamamen boş olan uzayda bile tüm elektronları 'görebiliyorlar' ve bu da galaksiler arasında ne kadar madde olduğunu ölçmemize olanak sağlıyor."

FRB 20220610A'nın keşfi, Avustralyalı gökbilimci Jean-Pierre Macquart'ın 2020'de önerdiği teoriyi de destekliyor. Macquart, evrenin kütlesinin hızlı radyo patlamaları incelenerek tahmin edilebileceğini öne sürdü. Ekibin bulguları, "Macquart ilişkisi" olarak bilinen, hızlı radyo patlamasının ne kadar uzakta olduğunu, galaksiler arasında daha fazla dağınık gaz açığa çıkardığını belirten ilişkiyle örtüşüyor. Ancak tüm FRB'ler bu modeli takip etmiyor, bu da bu fenomenin karmaşıklığının altını çiziyor.

FRB'leri anlamadaki bu atılım bilgimizin sınırlarını zorlarken, daha uzak sinyallerin tespit edilmesi için gelişmiş ekipmanlara ihtiyaç duyulacaktır. Bilim insanları, 2028'de faaliyete geçmesi planlanan ve daha fazla araştırma yapılmasını ve yeni FRB kayıtlarının keşfedilmesini sağlayacak olan Kilometre Kare Dizi Gözlemevi'nin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

kaynaklar:

- BBC haberleri

- Günlük Bilim