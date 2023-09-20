Rekor Düşük Gerilimde Mavi Işık Yayan OLED: Akıllı Telefon ve Görüntü Teknolojilerindeki Potansiyel Gelişmeler

Tokyo Tech'ten araştırmacılar, 1.47 V gibi rekor düşük bir voltajda mavi ışık yayan bir OLED geliştirerek organik ışık yayan diyot (OLED) teknolojisinde çığır açan bir yenilik yaptılar. Bu buluş, ticari akıllı telefon ve ekran teknolojilerinde devrim yaratma potansiyeline sahip.

Mavi ışık, ışık yayan cihazlar, akıllı telefon ekranları ve geniş ekranlar için gereklidir. Ancak verimli mavi OLED'lerin geliştirilmesi, çalışmaları için gereken yüksek voltaj nedeniyle zorlayıcı olmuştur. Geleneksel mavi OLED'ler genellikle 4 cd/m100 parlaklık için yaklaşık 2 V gerektirir; bu, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillerin voltajından daha yüksektir. Bu nedenle daha düşük voltajlarda çalışabilen mavi OLED'lerin geliştirilmesine acil ihtiyaç vardır.

Tokyo Tech'ten araştırmacılar, diğer kurumlarla işbirliği içinde, 1.47 V'luk ultra düşük bir açılma voltajında ​​​​mavi emisyon sağlayan bir yukarı dönüşüm OLED geliştirdi. Cihaz, alıcı olarak NDI-HF, 1,2-HF dahil olmak üzere özel malzemeler kullanıyor. Donör olarak ADN ve floresan katkı maddesi olarak TbPe. OLED, deliklerin ve elektronların sırasıyla donör ve alıcı katmanlara enjekte edildiği ve bir yük aktarım durumu oluşturmak için donör/alıcı arayüzünde yeniden birleştiği bir yukarı dönüştürme mekanizması kullanarak çalışır. Bu durum seçici olarak enerjiyi yayıcıya aktarır ve mavi ışık emisyonuna neden olur.

Yeni OLED, yalnızca 100 V'ta ticari bir ekrana eşdeğer olan 2 cd/m1.97'lik bir parlaklık sergiledi. Bu başarı, mavi OLED'lerin voltaj gereksinimini önemli ölçüde azaltarak, bu cihazların ticari gereksinimlerinin karşılanmasını mümkün kılıyor. Çalışma, eksitonik süreçleri kontrol etmek için donör/alıcı arayüzünün tasarımının optimize edilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, rekor düşük voltajda mavi ışık yayan bir OLED'in geliştirilmesi, OLED teknolojisinde ileriye doğru atılmış dikkate değer bir adımdır. Bu çığır açıcı gelişme, akıllı telefon ve ekran teknolojilerindeki ilerlemeleri teşvik ederek onları daha enerji verimli ve erişilebilir hale getirme potansiyeline sahip.

Referans:

“1.47 V Açma Gerilimine Sahip Mavi Organik Işık Yayan Diyot.” Doğa İletişimi.