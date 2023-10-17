Beynin Kan Damarlarını İçeren Yeni Bir Mekanizma Uzun Süreli Bellek Oluşumuna Işık Tutuyor

Araştırmacılar, beyindeki kan damarlarıyla ilgili, uzun süreli hafıza oluşumu sürecine katkıda bulunan, daha önce bilinmeyen bir mekanizma keşfettiler. Çoğu çalışma, öğrenme ve hafızayı anlamada nöronlara odaklanmış olsa da, son bulgular perisitler gibi diğer hücre türlerinin de rol oynadığını göstermektedir.

Perisitler beyindeki küçük kan damarlarının duvarlarını kaplayan hücrelerdir ve kan-beyin bariyerinin sağlığının korunmasından sorumludur. Ancak son araştırmalar perisitlerin felç, epilepsi ve multipl skleroz gibi çeşitli nörolojik durumlarda da rol oynayabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı Cristina Alberini, vasküler ve metabolik problemlerle ilişkili beyin hastalıklarının farklı hücre tipleri arasındaki işbirliğindeki eksikliklerden kaynaklanabileceğini belirterek bu keşfin önemini vurguluyor. Bu yeni anlayış, Alzheimer hastalığı ve demans gibi durumların altında yatan nedenleri anlamak için yeni olasılıkların önünü açıyor.

Araştırmacılar ayrıca insülin benzeri büyüme faktörü 2 (IGF2) adı verilen bir protein hormonunun öğrenme ve hafızadaki rolünü de araştırdılar. Sıçanlarda ve farelerde öğrenmenin ardından perisitlerde IGF2 seviyelerinin arttığını bulmuşlardır. Bu keşif, perisitlerdeki IGF2'nin uzun süreli hafızanın oluşması için gerekli olup olmadığı sorusunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Daha fazla araştırma yapmak için araştırmacılar, perisitlerdeki IGF2 üretiminin ortadan kaldırıldığı fareler üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Bu farelerin normal farelere kıyasla uzun süreli hafıza oluşturamadıklarını buldular. Spesifik olarak, hem bağlamsal hem de uzaysal hafızada eksiklikler gösterdiler, bu da perisitlerdeki IGF2'nin hafıza oluşumu için önemini gösteriyor.

Ayrıca araştırmacılar, nöronal uyarının perisitlerde IGF2 üretimine yol açtığını ve bunun da öğrenmeyle ilişkili nöronal aktivasyon mekanizmalarını uyardığını gözlemledi. Bu bulgu, uzun süreli hafızanın oluşumunda nöronlar ve perisitler arasında işbirliğine dayalı bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, uzun süreli hafıza oluşumunun karmaşık sürecinde perisitlerin ve bunların IGF2 üretiminin önemini vurgulamaktadır. Bu mekanizmaları anlamak, hafızayla ilgili bozuklukların ve nörolojik durumların tedavisinde ilerlemelere yol açabilir.

kaynaklar:

– Kiran Pandey ve diğerleri, Nöronal aktivite, perisitlerden IGF2 ekspresyonunu uzun süreli hafıza oluşturmaya yönlendirir, Neuron (2023).