Şiddetli Beslenme: Süper Kütleli Kara Delikler Uzay-Zamanı Nasıl Büküyor ve Yırtıyor?

Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, süper kütleli kara deliklerin nasıl beslendiğine dair geleneksel anlayışa meydan okudu. Daha önce kara deliklerin maddeyi uzun süreler boyunca kademeli olarak tükettiğine inanılıyordu. Bununla birlikte, yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu simülasyonlar kullanan araştırmacılar, bu kozmik devlerin uzay-zamanı şiddetli bir şekilde büküp parçalayarak şaşırtıcı derecede hızlı oranlarda madde tükettiklerini ve bir yeme döngüsünü yalnızca birkaç ayda tamamladıklarını keşfettiler.

Ekip, gaz dinamiklerini, manyetik alanları ve genel göreliliği entegre eden bir 3 boyutlu simülasyon yürütmek için dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından biri olan Summit'i kullandı. Bu simülasyon, kara delik davranışının kapsamlı bir görünümünü sağladı ve kara deliklerin kendilerini çevreleyen uzay-zamanı bükerek birikim diskini iç ve dış alt disklere ayırdığını ortaya çıkardı. Kara delik daha sonra iç diski yutarak dış alt diskteki kalıntıların boşluğu doldurmasına izin verir.

"Ye-doldur-ye" olarak bilinen bu süreç, potansiyel olarak "görünüş değiştiren" kuasarların gizemli davranışlarını açıklıyor. Kuasarlar, süper kütleli kara delikler tarafından desteklenen, oldukça parlak galaktik çekirdeklerdir. Değişen görünüşlü kuasarlar, parlaklıklarında hızlı ve ciddi değişiklikler gösterirler; genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar açılıp kapanırlar.

Önceki teoriler, bir birikim diskinin iç bölgesinin neden kaybolduğunu ve hızla yeniden dolduğunu açıklamakta zorlanıyordu. Ancak simülasyonlar, iç ve dış alt disklerin bağlantısı kesildiğinde kara deliğin "beslenme çılgınlığının" başladığını gösterdi. Kara deliğin dönüşü ile disk içindeki sürtünme ve basınç arasındaki rekabet, disklerin yırtılmasına ve iç diskin içeriye doğru itilmesine yol açar.

Önceki varsayımların aksine simülasyonlar, birikim disklerinin mutlaka kara deliğin dönüşüyle ​​​​aynı hizada olmadığını da ortaya çıkardı. Bunun yerine, iç ve dış alt diskler bağımsız olarak farklı hızlarda ve açılarda yalpalıyor. Toplama diskinin tamamındaki bu deformasyon, gaz parçacıklarının çarpışmasına neden olarak ışık ve enerji patlamalarına neden olur.

Süper kütleli kara deliklerin nasıl beslendiğine dair yeni anlayış, bu esrarengiz kozmik varlıkların daha fazla araştırılması için heyecan verici yollar açıyor. Uzun süredir devam eden teorilere meydan okuyor ve beslenme alışkanlıklarının daha doğru bir tasvirini sağlayarak davranışlarını yönlendiren mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

Kaynak: Northwestern Üniversitesi araştırmacıları