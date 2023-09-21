Kara Delikler Çevrelerini Beklenenden Daha Hızlı Tüketiyor

Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, kara deliklerin doymak bilmez iştahına yeni bir ışık tuttu. Kara deliklerin canlı organizmalar gibi yemek yemediği bilinse de, sahip oldukları çekim kuvveti, yakındaki gaz, toz ve hatta yıldız gibi nesneleri yutmalarına olanak tanıyor. Bu işleme genellikle “yemek” denir.

Geleneksel olarak, klasik birikim diski teorisinin öngörülerine göre kara deliklerin çevrelerindeki maddeyi yavaş bir hızda tükettiğine inanılıyordu. Ancak gelişmiş 3 boyutlu simülasyonların kullanıldığı yeni araştırma, bu varsayımın yanlış olduğunu kanıtladı.

Çalışma, kara deliklerin birikim disklerini şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde parçaladığını ve onu bir kasırgada yuttuğunu buldu. Birikme diski, bir kara deliğe doğru spiral çizen dönen bir madde diskidir. Bu disk, kara delik eşlik eden bir yıldızla birlikte ikili bir sistemde olduğunda veya bir gaz ve toz bulutu ile çevrelendiğinde oluşur. Kara deliğin muazzam çekim kuvveti bu elementleri çekerek kara deliğin derinliklerine doğru sarmal bir şekilde hareket etmelerine neden olur.

Bu hızlandırılmış tüketimin keşfi, kara deliklerin davranışları ve çevreleri üzerindeki etkileri hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Northwestern Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu yeni keşfedilen anlayışın, bilim adamlarının bu esrarengiz kozmik varlıkları çevreleyen gizemleri çözmelerine yardımcı olabileceğini umuyor.

Sonuç olarak kara deliklerin doyumsuz açlığı, onların çevrelerini sanıldığından çok daha hızlı bir şekilde tüketmelerine yol açmaktadır. Muazzam çekim güçleri sayesinde gazı, tozu ve hatta yıldızları hızla tüketirler. Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen ve 3 boyutlu simülasyonlara dayanan son çalışma, bu hızlı tüketimi ortaya çıkararak kara deliklerin davranışlarına dair yeni bilgiler sağladı.

kaynaklar:

– Kuzeybatı Üniversitesi Çalışması