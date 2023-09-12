Yeni Araştırma, Dünya'ya En Yakın Kara Deliğin 150 Işıkyılı Uzaklıkta Olabileceğini Öne Çıkardı

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, Dünya'ya en yakın kara delik hakkındaki anlayışımızı sorguladı. Önceki araştırmalar, bilinen en yakın kara deliğin 1,560 ışık yılı uzakta olduğunu göstermişti. Ancak Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimlerinde yayınlanan yeni bir çalışma, Dünya'ya 150 ışık yılı kadar yakın bir kara deliğin olabileceğini öne sürüyor.

Çalışma, gezegenimize en yakın açık yıldız kümesi olan Hyades kümesine odaklandı. Padua Üniversitesi ve Barselona Üniversitesi'nden bilim insanları, Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia misyonundan elde edilen verileri kullanarak Hyades kümesindeki yıldızların hareketini ve evrimini analiz etti. Simülasyonlar aracılığıyla kümenin içinde veya yakınında kara deliklerin varlığına işaret eden kanıtlar buldular.

Açık küme, yerçekimsel çekim nedeniyle gevşek bir şekilde bir arada tutulan ve yaş ve kimyasal yapı gibi ortak özelliklere sahip yıldızlardan oluşan bir koleksiyondur. Araştırmacılar simülasyon sonuçlarını Hyades'teki yıldızların Gaia uydusu tarafından kesin olarak gözlemlenen gerçek konumları ve hızlarıyla karşılaştırdılar. Simülasyonlar, kümenin merkezinde veya yakınında iki veya üç kara delik olduğunu gösterdi.

Onaylanırsa bu kara delikler güneş sistemimize en yakın adaylar olacak. Bu keşif, yalnızca galaksideki kara deliklerin dağılımına ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda yıldız kümelerinin evrimini nasıl etkilediklerine ve yerçekimsel dalga kaynaklarına nasıl katkıda bulunduklarına dair bilgiler de sağlıyor.

Kara delikler, büyük yıldızların çökmesi sonucu oluşan son derece yoğun nesnelerdir. Yerçekimi o kadar güçlüdür ki ışık bile bundan kaçamaz. Doğrudan gözlemlenemeseler de, varlıkları genellikle çevredeki maddeler üzerindeki etkileri incelenerek anlaşılmaktadır. Örneğin, geçen bir yıldızın bir kara delik tarafından yok edilmesi, tespit edilebilir x-ışınlarının ortaya çıkmasına neden olur.

2015 yılında yerçekimsel dalgaların tespiti, kara deliklere ilişkin araştırmaları önemli ölçüde ilerletti. Yerçekimi dalgaları ilk kez 1.3 milyar ışıkyılı uzaklıkta bulunan iki kara deliğin çarpışmasıyla gözlemlendi ve bu gizemli gök cisimleri hakkında daha fazla araştırma yapılmasına yol açtı.

kaynaklar:

– Orijinal makale: [kaynak]

– ESA'nın Gaia misyonu: [kaynak]