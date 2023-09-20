Süper Kütleli Kara Deliklerin Yeme Alışkanlıkları: Yeni Araştırma Şaşırtıcı Bulguları Ortaya Çıkarıyor

Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, süper kütleli kara deliklerin yeme alışkanlıklarına ilişkin önceki varsayımları sorguluyor. Daha önce karadeliklerin yiyeceklerini yavaş tükettiğine inanılırken, yeni simülasyonlar aslında yiyecekleri çok daha hızlı tükettiklerini gösteriyor. Bu çığır açıcı çalışmanın sonuçları 20 Eylül'de The Astrophysical Journal'da yayınlanacak.

Yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu simülasyonlara göre, dönen kara delikler çevredeki uzay-zamanı bükerek gaz birikim diskinin iç ve dış alt disklere ayrılmasına neden oluyor. Kara delikler önce iç halkayı tüketir ve ardından dış alt diskteki kalıntılar boşluğu doldurur. Bu yeme-doldurma-yeme süreci, önceden düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde birkaç ay içinde gerçekleşir.

Bu yeni anlayış, gece gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri olan kuasarların davranışlarını açıklamaya yardımcı olabilir. Kuasarlar sıklıkla parlıyor ve hiçbir açıklama yapılmadan ortadan kayboluyor. Kuasarlarda gözlenen hızlı değişimler, birikim diskinin iç bölgelerinin yok olması ve yenilenmesiyle tutarlıdır.

Birikme disklerinin kara deliğin dönüşüyle ​​​​aynı hizada olduğuna dair önceki varsayımın yanlış olduğu kanıtlandı. Araştırmacıların gerçekleştirdiği simülasyon, kara delikleri çevreleyen bölgelerin önceden inanıldığından daha çalkantılı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından birini kullanarak, gaz dinamiklerini, manyetik alanları ve genel göreliliği hesaba katan ince, eğik bir birikim diskinin 3 boyutlu simülasyonunu oluşturdular.

Dönen kara deliğin etrafındaki uzay-zamanı sürüklediği bir olay olan çerçeve sürüklemenin neden olduğu bükülme, tüm diskin yalpalamasına neden olur. İç disk dış kısımlara göre daha hızlı yalpalıyor ve bu da çarpışmalara neden olarak malzemenin kara deliğe yaklaşmasına neden oluyor. Sonunda iç disk, diskin geri kalanından ayrılır ve alt diskler bağımsız olarak gelişmeye başlar.

İç ve dış alt disklerin birbirinden ayrıldığı yırtılma bölgesi, beslenme çılgınlığının başladığı yerdir. Kara deliğin dönüşü, disk içindeki sürtünme ve basınçla rekabet ederek iç ve dış disklerin çarpışmasına ve iç diskin kara deliğe doğru itilmesine neden olur. Bu süreç bir ye-doldur-ye döngüsü yaratır.

Bu çalışma, kuasarların aylardan yıllara kadar uzanan zaman ölçeklerinde büyük ölçüde değiştiği "görünüş değiştiren" kuasar olgusunu potansiyel olarak açıklayabilir. Araştırmacılar tarafından yapılan simülasyonlar, bu nesnelerde gözlemlenen hızlı parlaklaşma ve kararmaya olası bir açıklama sağlıyor.

Genel olarak bu çalışma, süper kütleli kara deliklerin karmaşık yeme alışkanlıklarına yeni bir ışık tutuyor ve davranışlarının anlaşılmasına yönelik daha fazla araştırmanın önünü açıyor.

Tanımlar:

– Toplanma diski: Kara delik veya genç yıldız gibi göksel bir nesnenin etrafında dönen ve sonunda nesnenin üzerine düşen, gaz, toz ve diğer maddelerden oluşan bir disk.

– Kuasar: Özellikle ışık ve radyo dalgaları şeklinde büyük miktarlarda enerji yayan, son derece parlak ve uzak, aktif bir galaktik çekirdek.

kaynaklar:

– Astrophysical Journal (çalışmanın kaynağı)

– Northwestern Üniversitesi (araştırmacılar hakkında bilgi kaynağı)