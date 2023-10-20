Araştırmaya Göre Kara Delikler Mükemmel Dengeli Çiftler Halinde Var Olabilir

Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, Cambridge ve Barselona üniversitelerinden meslektaşlarıyla birlikte, tek bir dev kara deliği taklit eden kozmolojik bir kuvvet tarafından mükemmel şekilde dengelenmiş ve dengede tutulan çiftler halinde kara deliklerin potansiyel olarak var olabileceğini keşfettiler. Bu bulgu, kara deliklerle ilgili, onların yalnızca uzayda izole edilmiş nesneler olarak var olabileceklerini öne süren geleneksel teorilere meydan okuyor.

Kara delikler inanılmaz derecede güçlü bir çekim kuvvetine sahip astronomik nesnelerdir; o kadar yoğun ki hiçbir şey, hatta ışık bile onlardan kaçamaz. Son derece yoğundurlar ve tüm Dünya'yı küçük bir alana sığdırabilecek bir kütleye sahiptirler.

Einstein'ın Genel Görelilik teorisine dayanan geleneksel teorilere göre kara delikler, kendi başlarına statik veya dönen nesneler olarak var olabilirler. Ancak çekim kuvveti sonunda onları çeker ve çarpıştırır. Bu varsayım, statik bir Evren göz önüne alındığında doğrudur, ancak ya Evren sürekli genişliyorsa?

Araştırmacılar, sürekli genişleyen bir Evrende, kara delik çiftlerinin uyum içinde var olabileceğini ve tek bir kara delik yanılsaması yaratabileceğini öne sürüyorlar. Bu, Einstein'ın teorisinde tanıtılan, karanlık enerji olarak da bilinen kozmolojik bir sabit nedeniyle mümkündür. Kozmolojik sabit, Evrenin sabit bir oranda hızlanmasına neden olarak kara deliklerin etkileşimini ve varlığını etkiler.

Ekip, karmaşık sayısal yöntemler aracılığıyla, iki statik kara deliğin dengede var olabileceğini, bunların kütleçekimsel çekimlerinin kozmolojik sabitle ilişkili genişlemeyle karşılandığını gösterdi. Bu, genişleyen bir Evrende bile kara deliklerin birbirlerinden sabit bir mesafeyi koruduğu anlamına gelir. Yerçekimi kuvveti onları ayırmaya çalışırken genişlemeyi telafi eder.

Denge halindeki bir çift kara delik, uzaktan bakıldığında tek bir kara delik gibi görünecektir, bu da ikisini birbirinden ayırmayı zorlaştıracaktır. Bu bulgu, teorinin dönen kara deliklere ve hatta potansiyel olarak birden fazla kara deliğe de uygulanabilmesi nedeniyle daha fazla araştırma yapılmasına olanak sağlıyor.

Çalışma Southampton Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Barselona Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütüldü. Bulguları Physical Review Letters dergisinde yayınlandı ve makale bir Bakış Açısı makalesi olarak gözden geçirildi.

kaynaklar:

– Profesör Oscar Dias (Southampton Üniversitesi)

– Profesör Gary Gibbons (Cambridge Üniversitesi)

– Profesör Jorge Santos (Cambridge Üniversitesi)

– Dr Benson Way (Barselona Üniversitesi)

– 'Sitter Uzayındaki Statik Siyah İkili Dosyalar' – Fiziksel İnceleme Mektupları