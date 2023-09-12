Süper Kütleli Kara Deliklerden Beklenmedik Geç Başlangıçlı Radyo Dalgaları Tespit Edildi

Astrofizikçilerden oluşan bir ekip, süper kütleli kara deliklerin yaydığı radyo dalgalarıyla ilgili ilgi çekici bir keşifte bulundu. Önceki varsayımların aksine, bu radyo dalgaları, kara deliğin bir yıldızı parçalamasından sonra bile yüzlerce gün boyunca varlığını sürdürebilir ve bu da bu kozmik fenomeni anlamamızı zorlaştırır.

Ekip, üç radyo teleskopunu kullanarak 24 süper kütleli kara delikten veri topladı: Çok Büyük Dizi, MeerKAT ve Avustralya Teleskop Kompakt Dizisi. Şaşırtıcı bir şekilde, bu kara deliklerin on tanesinin, ilk yıldız yırtılma olayından 500 ila 2,000 gün sonra radyo dalgaları yaydığını buldular.

Bu bulgu, radyo dalgalarının kara delik çarpışmasından sonraki haftalar veya aylar içinde azaldığı yönündeki önceki inançlarla çelişiyor. Araştırmanın başyazarı astrofizikçi Yvette Cendes'e göre bu, bir yıldızı parçalayan kara deliklerin neredeyse yarısının yıllar sonra da madde yaymaya devam ettiği anlamına geliyor; bu olaya "geğirme" adı veriliyor.

Bir yıldız kara deliğe çok yaklaştığında, onun muazzam kütleçekimi kuvveti yıldızı spagetti benzeri bir şekle sokar. Bu gelgit kesintisi olayı, Evrendeki en parlak optik parlamalardan birini üretir. Bu olayların yaklaşık yüzde 20 ila 30'u erken aşamalarda radyo dalgası çıkışlarıyla sonuçlanır. Ancak 100'lardan bu yana bu türden yalnızca 1990 civarında olay gözlemlendi.

Tipik olarak, bir gelgit kesintisi olayının ilk parlak ışığı gözlemlendiğinde, araştırmacılar odaklarını başka bir yere kaydırma eğilimindedir. Ancak ekibin, bir yıldızı yuttuktan yıllar sonra radyo dalgaları yayan bir kara deliği keşfetmesi, diğer kara deliklerin davranışları hakkında merak uyandırdı.

Araştırmacılar geç başlangıçlı radyo dalgaları için iki açıklama öneriyorlar. Kara deliğin etrafındaki enkazın sabit bir yörüngeye yerleşmesinin zaman alması mümkündür. Alternatif olarak, enkaz kara deliğe zayıf bir şekilde bağlanabilir ve bir birikim diski oluşturacak şekilde yavaş yavaş büzülen bir küre zarfı oluşturabilir. Bu gecikmiş disk oluşumu, radyo dalgalarının uzun süreli emisyonunu açıklayabilir.

Bu çalışma, süper kütleli kara deliklerin çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair anlayışımızı zorluyor. Bu geç başlangıçlı radyo dalgalarının gizemini çözmek için daha fazla araştırma ve gözlem gerekli olacaktır.

kaynaklar:

– Arxiv.org (baskı öncesi sunucusu)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]