Bilim İnsanları Genetiği Değiştirilmiş İpekböceklerini Kullanarak Tam Uzunlukta Örümcek İpeği Lifleri Üretiyor

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş ipekböceklerini kullanarak tam uzunlukta örümcek ipeği liflerini başarıyla üreterek büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bu ipek, naylon gibi sentetik elyaflara ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli bir alternatif olarak muazzam bir potansiyele sahiptir.

İpekböceği ipeği, köklü yetiştirme teknikleri sayesinde ticari olarak büyük ölçekte üretilen tek hayvansal ipek elyafıdır. Bununla birlikte, geleneksel ipekböceği ipeğinin kırılgan olmasıyla ünlüdür. Öte yandan örümcek ipeği inanılmaz derecede güçlü ve sağlamdır. Örümceklerin yamyamlık doğaları nedeniyle büyük ölçekte örümcek ipeği üretmenin bir yolunu bulmak zordu.

Bu çalışmada araştırmacılar, örümcek ipeği lifleri üretme yeteneğine sahip ipekböceklerini tasarlamak için genetik modifikasyon tekniklerini kullandılar. Küre ören bir örümceğin ipek proteinini ipekböceğinin DNA'sına yerleştirdiler ve ipekböceğinin birincil ipek proteininden sorumlu genin yerini aldılar. CRISPR-Cas9 olarak bilinen bu yaklaşım, ipek böceğinin doğal ipek üretimine müdahale etmeden örümcek ipeği geninin başarılı bir şekilde aktivasyonuna olanak sağladı.

Ortaya çıkan elyaflar, yüksek gerilme mukavemeti ve tokluk sergileyerek beklentileri aştı. Şaşırtıcı bir şekilde, lifler beklenenden daha esnekti. Bu atılımın biyomedikal mühendisliği, havacılık teknolojisi ve orduya yönelik akıllı malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli endüstriler üzerinde önemli etkileri var. Üretilen örümcek ipeği, kurşun geçirmez yeleklerde yaygın olarak kullanılan bir malzeme olan Kevlar'dan bile altı kat daha dayanıklı.

Araştırmacılar, doğal ve mühendislik ürünü amino asitler kullanarak örümcek ipeği lifleri üretebilen genetiği değiştirilmiş ipekböcekleri geliştirerek bu süreci daha da iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşımın daha güçlü ve daha çok yönlü ipek lifleri yaratma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorlar.

Genetiği değiştirilmiş ipekböceklerini kullanarak örümcek ipeği elyafı üretme yeteneği, yalnızca sentetik elyaflara sürdürülebilir bir alternatif sunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel talepleri karşılama fırsatları da sunuyor. Lifler, yılda 300 milyondan fazla prosedür ihtiyacını karşılayan cerrahi dikişler olarak kullanılabilir.

kaynaklar:

– Donghua Üniversitesi

– EurekAlert