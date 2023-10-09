Biochar'ın İklim Değişikliğini Azaltmadaki Rolü

Her yıl tarım ve ormancılık faaliyetlerinden kaynaklanan milyonlarca ton organik atık çürümeye veya yakılmaya bırakılıyor, bu da atmosfere karbondioksit salıyor ve küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Ancak karbonu uzun süre tutabilen biyokömür formunda bir çözüm mevcut. Biyokömür, organik atıkların oksijeni azaltılmış bir ortamda ısıtılmasıyla üretilir. 300°F ile 1400°F arasında değişen sıcaklıklarda çeşitli organik atık ürünlerden yapılabilir ve bu da farklı özelliklere neden olur.

Biochar'ın çevreye birçok faydası vardır. Toprağın suyu ve besin maddelerini tutmasına yardımcı olur, mikroplar için bir yaşam alanı sağlar ve ağır metaller gibi kirleticileri yakalayarak bunların su kütlelerine girişini engeller. Üstelik biyokömür, organik atıktaki karbonun yaklaşık %50'sini toprakta kilitli kalan stabil bir bileşiğe dönüştürerek atmosfere salınan karbon miktarını azaltır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde biyokömür üretimi şu anda sınırlıdır, ancak önemli miktarda karbondioksit emisyonunu dengeleme potansiyeline sahiptir. Bir tahmin, 2050 yılına kadar biyokömürün her yıl üç gigaton karbondioksiti dengeleyebileceğini, bunun da 800 kömürle çalışan elektrik santralinin kapatılmasına eşdeğer olduğunu öne sürüyor. Ancak bunu başarmak için biyokömür üretiminin küresel ölçekte önemli ölçüde artması gerekiyor.

Biyokömürün benimsenmesindeki zorluklar arasında çiftçiler arasındaki farkındalık eksikliği ve özellikleri ve uygulamasına ilişkin incelikli bir anlayışa duyulan ihtiyaç yer almaktadır. Biochar bir gübre ya da böcek ilacı değildir ve mahsul verimini önemli ölçüde artırmaz. Bununla birlikte, su ve besin tutma kabiliyeti zayıf olan topraklara eklendiğinde belirgin faydalar sağlar.

Biochar, karbonu yakalamak ve depolamak için basit ve uygun maliyetli bir yöntem olarak umut vaat ediyor ve emisyonlarını dengelemek isteyen şirketlerin ilgisini çekiyor. Biyokömür üretiminin ve benimsenmesinin arttırılması, karbondioksit seviyelerinde önemli bir azalmanın önünü açabilir ve iklim değişikliğini hafifletme çabalarına katkıda bulunabilir.

kaynaklar:

– Grist: “Biochar'ın iklim değişikliğini hafifletmedeki rolü”

– ABD Biochar Girişimi: usbiomass.org

(not: bu tamamen yeni bir makaledir)